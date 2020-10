Das dritte Quartal ist zu Ende – wie haben sich die Börsen bisher in der Coronakrise geschlagen? Ein Überblick über Kursstürze und aufsehenerregende Erholungen.

Die Fassungslosigkeit war so manchen Aktionären am Jahresbeginn förmlich anzusehen – als sie und mit ihnen der gesamte westliche Finanzmarkt erstmals begriffen, dass das neuartige Coronavirus kein Problem Chinas bleiben würde. Lang bevor die Weltgesundheitsorganisation eine Pandemie ausrief, krachte es an den Börsen, noch dazu gewaltig.