Den bunten Mix beim Liederabend in der Staatsoper gibt es auch auf CD.

Man solle das Coronavirus „ruhig auch einmal loben“: Mit diesen wunderlichen Worten begann Jonas Kaufmann sein Solistenkonzert in der Wiener Staatsoper. Habe doch der Lockdown dazu geführt, dass das Programm, das er am Dienstag Abend mit Helmut Deutsch am Klavier präsentierte, zusammengestellt und auf CD aufgenommen wurde. Es beinhaltet Lieder, die beiden Künstlern besonders am Herzen liegen.