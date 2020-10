Das kleine Emirat Kuwait als wichtiger Vermittler am Golf

Der verstorbene Emir hatte Kuwait sicher durch die Wirren der Golfregion gesteuert. Auch unter dem neuen Herrscher Sheikh Nawaf al-Ahmed wird das Land den außenpolitischen Kurs beibehalten.

Es gibt wohl kaum jemanden, auf den der Begriff „Elder Statesman“ in der arabischen Welt besser passte, als auf den diese Woche mit 91 Jahren verstorbenen Emir von Kuwait. Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah hatte sein von Ölreichtum gesegnetes Golf-Emirat seit 2006 geführt. Zuvor war er ein halbes Jahrhundert lang der Außenminister des Landes. Als er 1963 das Amt des obersten Diplomaten antrat, saß in Deutschland noch Konrad Adenauer im Kanzleramt, in Österreich Alfons Gorbach. Ein Grund, warum er auch als der „Dekan arabischer Diplomatie“ bezeichnet wurde. Mit seinem Nachfolger, seinem 83-jährigen Halbbruder Sheikh Nawaf al-Ahmed, werden keine großen Brüche zu erwarten sein.