Anatomie einer fatalen TV-Debatte

Das Duell Trump gegen Biden war voller Untergriffe und Beleidigungen. Auf der Strecke blieb die Sachpolitik. Bang blickt die gespaltene Nation auf den 3. November.

Am Tag nach einem TV-Duell, wie es die USA noch nicht gesehen hatten, herrschte in weiten Teilen der Bevölkerung Fassungslosigkeit. „Wir sind besser als das, was wir vergangene Nacht präsentiert bekommen haben“, sagte der frühere republikanische Senator aus Arizona, Jeff Flake. Die „Washington Post“ schrieb: „Das war eine Beleidigung der Öffentlichkeit, ein trauriges Beispiel für den Zustand der amerikanischen Demokratie fünf Wochen vor der Wahl.“