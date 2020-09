Wirtschaft am Wort: Zeugnis für Rot-Grün und Türkis-Grün

Vertreter aller Parteien diskutierten das Krisenmanagement von Bund und Stadt Wien.

Wien. Am Dienstag hätten die wirtschaftspolitischen Expertinnen und Experten der wahlwerbenden Parteien im Handelsverband zusammenkommen sollen, tatsächlich nahmen dann nur männliche Vertreter am Podium Platz. Das sei aber keine Absicht gewesen, stellte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will gleich zu Beginn klar: Die Parteien schickten Jörg Neumayer (SPÖ), Hans Arsenovic (Grüne), Christoph Wiederkehr (Neos), Markus Gstöttner (ÖVP), Udo Guggenbichler (FPÖ) und Christian Höbart (Team HC Strache) zur Elefantenrunde – oder in Coronazeiten eher „Babyelefantenrunde“.