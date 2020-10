Aktien und Anleihen: Wertvolle Papiere

Unternehmen und Staaten finanzieren und dabei Geld verdienen – das ist das Konzept von Aktien und Anleihen. Seit Jahrhunderten gilt: ohne Wertpapiere kein Vermögensaufbau.

Von den Rothschilds bis Jeff Bezos: Kaum ein Superreicher in der Historie ist ohne Aktien zum Krösus geworden. Oder, wie es US-Komiker Danny Kaye einst treffend formulierte: „Geld allein macht nicht glücklich. Es braucht auch Aktien und Anleihen.“ Was aber nicht alle wissen, wie Studien zeigen: Aktien und Anleihen sind anders als etwa in den USA in Österreich und Deutschland bei privaten Vermögen stark unterrepräsentiert. Die Quote der Aktionäre an der Gesamtbevölkerung kommt nicht über sieben Prozent hinaus, Anleihen halten noch weniger Privatanleger direkt.

Dabei sind Anleihen und Aktien eine europäische Erfindung: Mit beiden Wertpapieren werden Unternehmen, beziehungsweise öffentliche Institutionen und Staaten finanziert. Beide können täglich gehandelt werden, der Unterschied liegt meistens in der Art der Emittenten, im Vorhandensein einer Fixverzinsung sowie im Mitspracherecht. Aufgrund ihrer langfristigen Überrenditen sind beide Wertpapierarten zentral für den Vermögensaufbau. Die Gründe für die heutige Wertpapier-Skepsis liegen wohl in gesellschaftspolitischen Entwicklungen. „Im angloamerikanischen Raum hat jede Hausfrau ihr Aktiendepot, während in Europa Anlegerinnen und Anlegern jedes Jahr Milliarden an Erträgen entgehen“, sagt Alexander Eberan, Vorstand des Bankhauses Krentschker. So gingen in Österreich allein 2018 bis zu fünf Milliarden Euro durch die Veranlagung am Sparbuch verloren.

„An Wertpapieren für den Vermögensaufbau führt kein Weg vorbei“, stellt der Krentschker-Experte fest. Voraussetzung für einen ruhigen Schlaf − auch in unruhigem Fahrwasser − ist, dass die Qualität der Emittenten an erster Stelle steht. Stimmt die Qualität, müssen Preis und Bewertung (siehe Seite 13) in die Gleichung eingesetzt werden. Denn auch die besten Unternehmen können irgendwann zu teuer sein. Daher muss jedes Aktieninvestment vor dem Kauf auf Herz und Nieren geprüft und die Bewertung individuell beurteilt werden.

Für den Inflationsausgleich braucht ein Portfolio mindestens 30 Prozent Aktien. Auch ein höherer Aktienanteil kann Sinn ergeben.

Aktienanteil mindestens 30 Prozent

Der genaue Aktienanteil im persönlichen Portfolio muss individuell definiert und die Anleihen-Aktien-Quote entsprechend der persönlichen Risikobereitschaft angepasst werden – mit Augenmerk darauf, dass Aktienquoten von über 30 Prozent langfristig notwendig sind, um die von der EZB angestrebte Inflation von rund zwei Prozent jährlich abdecken zu können. In der Streuung der Aktien ist es zudem von essenzieller Bedeutung, weltweit und quer über die Branchen zu agieren. Ein ausbalanciertes Portfolio sollte auch im Zusammenhang mit der Währungsgewichtung entsprechend der weltweiten Marktkapitalisierung zusammengestellt sein. Zusätzliche Veranlagungen außerhalb des Euroraums können extra hinzugefügt werden.

Vor zehn oder 20 Jahren war der Anleihenanteil in einem Portfolio durchschnittlich deutlich höher als heute: Früher hieß es, der Prozentsatz der Anleihen im Portfolio sollte in etwa der Anzahl der Lebensjahren entsprechen – sodass 40 Jahre alte Investoren mindestens 40 Prozent Anleihen haben sollten. Das hat sich geändert, spätestens seit der Finanzkrise 2008 stehen Aktien im Zentrum der Vermögensbildung. Mit der heute dominierenden Vermögensklasse der Aktien ist es aber auch notwendig geworden, den Anlagehorizont auf 15 Jahre oder länger zu legen. In einem derart langen Zeitraum spielen auch zwischenzeitliche Korrekturen wie heuer aufgrund der Covid-Krise im Frühjahr nur mehr eine untergeordnete Rolle. Studien zeigen zudem, dass ein ständiger Wechsel der Strategie nicht zu Erfolg führt. Denn Herdentrieb bedeutet, dass auf die jeweilige Situation zu spät reagiert wird und vor allem zyklisch ge- oder verkauft wird, und genau das Gegenteil ist lohnend. Viele Banken führen inzwischen eigene Rebalancing-Strategien in ihren Portfolios, um bewusst ein antizyklisches Verfahren sicherzustellen: kaufen, wenn die Märkte billiger sind und verkaufen, wenn sie teurer sind. Dies erfolgt automatisch und von psychologischen Einflüssen weitgehend unabhängig. Das sichert neben der Optimierung innerhalb der Vermögensklasse das ständige Abschöpfen der Marktrenditen – sprich das richtige Timing an den Märkten.

Anleihen-Troubles Anleihen oder Schuldverschreibungen sind bezüglich ihres Zahlungsstroms und Auswirkung größeren Beträgen am Sparbuch ähnlich: Es wird Unternehmen oder Banken für eine bestimmte Laufzeit Kapital zur Verfügung gestellt, der Anleger erhält eine fixe Verzinsung, auch Coupon genannt. Die Niedrigzinsphase hat diese Vermögensklasse, welche bei Anlegern und Investoren in der Vergangenheit stets sehr beliebt war, stark verändert: Bei Anleihenemittenten guter Bonität und Laufzeiten unter zehn Jahren sind die möglichen Renditen meistens bereits negativ. Damit ist diese Vermögensklasse als Basisinvestment zwar nicht mehr geeignet, spielt aber noch immer eine wichtige Rolle: als Stabilitätspuffer in gemischten Portfolios. Eine weitere interessante Anlageklasse bei höherer Risikobereitschaft sind hochverzinsliche Anleihen, so genannte High Yield Bonds. Dabei handelt es sich um Staatsanleihen von Emerging Markets sowie um Unternehmensanleihen von Firmen, die in riskanteren Branchen tätig sind oder kein Rating aufweisen. Auf jeden Fall gilt: Privat einzelne Anleihen zu kaufen ist nicht empfehlenswert – gerade in dieser Anlageklasse braucht es das Fachwissen von Fondsmanagern, zumal Anleihenkurse genauso stark schwanken können wie Aktien.

Langfristig und antizyklisch

Auch ein Aktienanteil von mehr als 30 Prozent kann Sinn ergeben. So hat Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG vier unterschiedliche Anlegertypen identifiziert (siehe links). Die wichtigste Erkenntnis: Ganz auf Nummer sicher zu gehen, ist bei der Geldanlage unmöglich, jeder Anlegertyp setzt sich einem gewissen Risiko aus. „Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“, meint Nemeth: Risiko ist nicht per se zu verurteilen, sofern es richtig kalkuliert und eingeordnet wird und die richtigen Maßnahmen, wie etwa Diversifikation, gesetzt werden. Jeder Aktien- und Anleihenbesitzer und in Fonds investierte Anleger geht Risiko ein, um eine vernünftige Rendite in einem Umfeld ohne ausreichende attraktive Anlagealternativen erwirtschaften zu können. „Denn das Risiko, sich mit einer zu konservativen Ausrichtung in der Zinslosigkeit wiederzufinden, ist tatsächlich real“, resümiert der Experte der Zürcher Kantonalbank Österreich: Aufgrund der tiefen Zinsen und der unsicheren Wirtschaftsentwicklung braucht es sozusagen „neue Bauernregeln der Veranlagung“. Die Vermögensbildung muss strategisch neu geplant werden. Viele alte Anlegerweisheiten müssen über Bord geworfen werden, andere Verhaltensweisen haben aber auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten immer noch ihre Gültigkeit.

Value oder Growth? Am besten beides!

Spielt die Bewertung von Aktien eine Rolle? Dies ist eine interessante Frage. Man denke beispielsweise ans Ende der 1990er-Jahre zurück, als die Art und Weise, in der Aktien bewertet wurden – im Verhältnis zu Dividenden oder Gewinnen – als „veraltet“ galt und von „New Economy“ die Rede war. Die darauffolgende Korrektur ist alten Börse-Füchsen nur allzu gut in Erinnerung. Auch heute weisen manche Titel mit viel Wachstumsfantasie hohe Zugewinne auf, während niedrig bewertete Werte und Märkte wie Japan seit Jahren underperformen. Doch gehypte Aktien können rasch massiv an Wert verlieren und die immer größeren Hürden, welche die Investoren-Darlings von heute wie Uber, Tesla oder Facebook meistern müssen, könnten sich irgendwann als unüberwindbar erweisen. Dass gerade ein Unternehmen wie Tesla an der Börse mehr wert ist als traditionelle Autohersteller, kann langfristig keinen Bestand haben. Denn klar ist: Auf jeden Hype kommt der Crash. Die besten Investitionen sind Aktien, die „value“ und „growth“, also solide Bilanzen mit Wachstum kombinieren; am besten in Verbindung mit jährlichen Dividenden.

DIE VIER ANLEGERTYPEN Konservativ. Sicherheit und garantierte Erträge stehen im Vordergrund. Diese Anleger halten sich von Aktien fern und nehmen eine geringe Rendite in Kauf. Diese Ausrichtung war früher aufgrund der Attraktivität von Sparbüchern oder Bausparverträgen vertretbar, ist jedoch heute zu konservativ: Angesichts der gegenwärtigen Zinslandschaft muss mit realen Vermögenseinbußen gerechnet werden, ein Inflationsausgleich ist hier nicht mehr möglich. Ertragsorientiert. Das Sicherheitsbedürfnis spielt auch in dieser Anlegerkategorie eine große Rolle, geschätzt wird jedoch neben dem Kapitalerhalt auch die Chance auf einen Vermögenszuwachs. Daher nimmt dieser Anlegertyp auch gewisse Kursrisiken und Zinsschwankungen in Kauf. Eine breite Asset Allocation und Diversifikation sind hier besonders wichtig. Diese Anleger erwarten attraktive Renditen, wollen aber mit ihrem Portfolio weiterhin gut schlafen können. Wachstumsorientiert. Diese Anleger setzen stark auf Aktien, Aktienfonds und ETFs und halten Aktieninvestments für den wahren „sicheren Hafen“: Die Unternehmenssubstanz bietet ihnen Schutz, daher wird bei der Auswahl der Investments sehr stark auf Qualität (Value) Wert gelegt. Sie handeln aus diesem Grund auch nicht spekulativ und wissen, dass höhere Chancen mit einem höheren, jedoch kalkulierbaren Risiko verbunden sind. Spekulativ. Gerade volatile Zeiten locken solche Investoren auf den Plan: Indem sie sich einem hohen Risiko aussetzen, versuchen sie, maximale Gewinne zu generieren. Neben Aktien werden auch Derivate und Optionen eingesetzt. Sehr häufig wird hier die Portfolioarchitektur gänzlich vergessen, die Anleger verlieren sich in zahlreichen Einzelideen ohne Konzept. Diese Strategie ist für den langfristigen Vermögensaufbau ungeeignet.

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)