Tipps zu Aktien und Anleihen

Defensive Aktien: Rettungsanker für unruhige Zeiten?

Als defensive Aktien werden Werte bezeichnet, die eine geringe Abhängigkeit von Konjunkturzyklen aufweisen und in Marktturbulenzen nur geringe Schwankungen zeigen. Weitere Kennzeichen sind eine stabile Dividende sowie gesunde Bilanzen mit stetigen Erträgen und Umsätzen. Diese Werte findet man beispielsweise im Lebensmittelbereich, wo − unabhängig von der Konjunkturentwicklung − immer eine Nachfrage gegeben ist. Andere Beispiele sind Versorger oder Gesundheitsunternehmen. Bei aktivem Stock-Picking, also der selektiven Auswahl von Einzeltiteln und einem Fokus auf unternehmerische Qualität bietet es sich in der Praxis im aktuellen Umfeld oft an, Gewinne mitzunehmen und teure Aktien (etwa aus dem Tech-Sektor) zu reduzieren, um stattdessen auf defensive Titel zu setzen.

15 Prozent

Viele Untersuchungen bestätigen, dass Frauen im Vergleich zu Männern risikoaverser sind und bei Anlageentscheidungen weniger selbstsicher vorgehen. Frauen, die sich für die scheinbare Sicherheit klassischer Sparanlagen entscheiden, verzichten durch diese konservative Einstellung jedoch auf Rendite: 2008 bis 2018 hat sich die Kaufkraft der Spareinlage abzüglich der Kapitalertragssteuer (KESt) und unter Berücksichtigung der Inflation um ungefähr 15 Prozent reduziert.

Basiswissen Aktien

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Der aktuelle Aktienkurs wird durch den Gewinn je Aktie dividiert. Diese Kennzahl besagt, ob eine Aktie teuer oder günstig bewertet ist. In der Regel kommt ein KGV unter zehn einer Unterbewertung gleich. Wachstumswerte (Growth-Titel) sind aufgrund ihrer höheren Fantasie jedoch weit teurer als traditionelle Unternehmen (Value-Titel) – Amazon hat ein KGV von weit über 100, Tesla über 1000.

Kurs-Buch-Verhältnis (KBV). Hierbei wird der aktuelle Aktienkurs durch den Buchwert je Aktie dividiert. Wie beim KGV gilt: Je niedriger der Wert, umso günstiger bewertet ist die Aktie.

Verschuldung. Eine einfache Kennzahl: Je niedriger, desto attraktiver ist die Aktie.

Peer-Group. Vergleichsgruppe aus den wichtigsten Titeln der Branche oder des Umfelds. Amazon wird beispielsweise oft nicht mit anderen Onlinehändlern, sondern mit IT-Giganten wie Alphabet (Google) verglichen.

Analysteneinschätzungen. Empfehlungen der Experten der Investmentbanken. Diese können von Kaufen (Buy) bis Verkaufen (Sell) reichen und basieren auf Kennzahlen wie KGV, KBV oder Verschuldung verbunden mit der Prognose des Unternehmens sowie der Expertenmeinung des Analysten. Große Unternehmen haben oft mehr als 20 Analysteneinschätzungen, die oft sehr unterschiedlich sind.

Wertentwicklung des MSCI World SRI.

Nachhaltige Aktien

Über die Jahre wurde aus dem Öko-Eck im Supermarkt eine komplette Abteilung voll mit Lebensmitteln, welche unter ökologisch-nachhaltigen Gesichtspunkten produziert werden. Auch an den Börsen wird oft mit dem Begriff Nachhaltigkeit geworben – zumal nachhaltige Unternehmen eine stärkere Wertentwicklung haben als Umweltsünder (siehe Chart oben). Anleger sollten jedoch aufpassen, da der Begriff keiner einheitlichen Definition unterliegt. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat Nachhaltigkeit folgendermaßen definiert: „Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen.“ Diese Punkte werden unter den Überbegriffen ESG (Environmental, Social and Governance) oder SRI (Socially Responsible Investments) gebündelt. Übersetzt bedeutet dies, dass bei börsennotierten Unternehmen aus dem ESG- oder SRI-Universum die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung von darauf spezialisierten und zertifizierten Nachhaltigkeitsratingagenturen genaustens unter die Lupe genommen werden: Nur bei Unternehmen mit ESG- oder SRI-Ratings ist dort, wo „Öko“ draufsteht, wirklich Nachhaltigkeit drinnen.

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)