Ein Virus verändert die Anlagewelt

Zwei Entwicklungen dominieren derzeit die Finanzmärkte infolge der Pandemie: Die Notenbanken kaufen Aktien und Anleihen – gleichzeitig werden Milliardenpakete geschnürt, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.

Nach der Pandemie ist nichts mehr, wie es vorher war: So lag der Aktienumsatz an der Wiener Börse im ersten Halbjahr um 24 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2019 – an den wichtigsten Handelsplätzen rund um den Globus war die Situation ähnlich. Die Covid-Krise sorgte zuerst für einen enormen Verkaufsdruck, nach den Geldspritzen der Notenbanken sind die Kurse aber wieder explodiert. Denn von der US-Notenbank Federal Reserve bis zur Bank of Japan und der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Währungshüter rund um den Globus mit Milliarden Aktien und Anleihen an ihren Heimmärkten gekauft. „Die Wirtschafts- und Geldpolitik ist global ultraexpansiv geworden: Die Bilanzsummen der Zentralbanken werden massiv ausgeweitet, um den Märkten Rückhalt zu geben“, sagt Alexander Lechner, Leiter Multi Asset Management bei Erste Asset Management (Erste AM). Auch die Staaten nehmen Milliarden in die Hand und versuchen auch mit Kurzarbeit, Steuersenkungen und Subventionen, die gröbsten Folgen der Pandemie im Zaum zu halten.

Diese Anstrengungen zeigen Wirkung: Die Experten der Erste Asset Management gehen derzeit von einer massiven Erholung der Wirtschaft ab 2021 aus – gut für Aktien. „Derzeit sieht man deutlich, dass sowohl Unternehmen als auch Haushalte mittlerweile wieder optimistischer sind“, heißt es auch von der Bank Gutmann. „Zahlreiche Stimmungsindikatoren liegen wieder auf oder zumindest nahe an jenen Niveaus, die sie vor den Lockdowns erreichten.“ Positive Signale, die zeigen, dass die Rezession bereits jetzt hinter uns liegt. Allerdings verraten die Details dieser Umfragen auch, dass gerade die Industrie noch nicht auf dem früheren Stand ist. Dies gilt vor allem für den Automobilbereich, wo Unternehmen zwar hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, aber zugleich nicht planen, ihren Beschäftigungsstand zu erhöhen. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass den Stimmungsindikatoren trotz ihrer guten Niveaus ein ungewöhnliches Maß an Unsicherheit innewohnt. Dazu kommt, dass das Tempo der Erholung je nach Land und Sektor unterschiedlich sein wird.

Der Weltaktienindex Bloomberg World hat sich vom Einbruch im März erholt: Der Absturz in der Finanzkrise 2008 war länger und tiefer.





Aktien sind trotz Coronakrise gesucht

Für Investoren bedeutet das, dass sie selektiv vorgehen müssen, aber nicht an Aktien und Anleihen vorbeikommen – auch nach der Hausse seit Mai führt an Aktien und Aktienfonds oder progressiven Mischfonds kein Weg vorbei, das Ertragspotenzial ist weiter intakt. Denn die Coronakrise unterscheidet sich klar von vorherigen Krisen, in denen die Erholungsphasen deutlich länger dauerten (siehe Chart). Nicht nur Gold ist jetzt gesucht, sondern auch Wertpapiere. So hat sich der US-Aktienindex S&P 500 von seinen Tiefstständen im März kräftig erholt und die coronabedingten Einbrüche bereits im August wieder in eine positive Performance seit Jahresbeginn umwandeln können. „Treibende Faktoren für die Aktienmärkte sind neben der expansiven Geldpolitik auch die überraschend guten Unternehmensgewinne im zweiten Quartal 2020. In den USA haben bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht. Dabei haben 85 Prozent die Schätzungen der Analysten übertroffen“, betont Erste AM-Experte Lechner. Auch in Europa haben viele Unternehmen Ergebnisse präsentiert – die Zahl der positiven Überraschungen liegt dabei vorerst unter den USA. Die Branchen-Zusammensetzung ist in den USA und in Europa allerdings sehr unterschiedlich. Die Verlierer waren bisher Öl und Gas (in Europa schwerer gewichtet), die Gewinner Technologie (in den USA schwergewichtig), Konsumwerte und Gesundheitswerte.

Hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus den USA konnten im Juli ihren besten Monat seit fast neun Jahren verbuchen. Getragen wird dieser Markt u. a. durch die Suche nach höheren Renditen vieler Marktteilnehmer. Die Unterstützungsmaßnahmen der Notenbanken, besonders der US-Notenbank Federal Reserve, führen dazu, dass die Renditen für Anleihen mit besserer Bonität sehr tief geblieben sind. So notieren Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating in den USA mit einer Rendite von lediglich 1,92 Prozent, 10-jährige US-Staatsanleihen weisen derzeit eine annualisierte Rendite von bloß 0,54 Prozent aus – sind aber immerhin im positiven Bereich, anders als deutsche oder österreichische Staatsanleihen. „Dadurch erscheint die Rendite von 5,45 Prozent, die im Schnitt bei hochverzinslichen Anleihen zu erzielen ist, attraktiv. Die Sorge über eine mögliche hohe Konkurswelle ist offenbar zurückgegangen,“ so der Erste AM-Experte.

Herausforderung Klimawandel

Doch auch die nächste Krise kommt bestimmt: Laut Global Risk Map 2020 des Weltwirtschaftsforums stellen die ökonomischen Folgen des Klimawandels langfristig selbst die Corona-Pandemie in den Schatten. „Daher muss es gelingen, die Schäden einzudämmen, sonst droht ein ewiger Klima-Lockdown“, betont Walter Hatak, Leiter Responsible Investments Erste AM. Der EU Green Deal, der Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen soll, kommt dafür genau zur richtigen Zeit. Auch das 1,8 Billionen Euro schwere Budget- und Finanzpaket der EU wird grüne Investitionen unterstützen: Jeder dritte Euro aus dem regulären EU-Haushalt soll in den kommenden sieben Jahren in Klimaschutzmaßnahmen fließen. Laut Branchendienstleister MSCI zeigten nachhaltig geführte Unternehmen während der Coronakrise mehr Widerstandsfähigkeit. Umweltaktien performten auch besser als vergleichbare traditionelle Unternehmen. „Nachhaltigkeit ist mehr als ein vorübergehender Trend: Es ist das dominierende Thema bei der Kapitalanlage“, betont Hatak. Er rät: Anleger sollten Nachhaltigkeitsthemen in ihren Portfolios in Zukunft unbedingt berücksichtigen.

Strategien für die Welt nach der Pandemie Goldman Sachs Asset Management (GSAM) hat die Chief Investment Officers (CIOs) führender Versicherer zu ihren Anlagestrategien gefragt – vor und während der Coronakrise. Die drei Kernergebnisse: Vor der Pandemie setzten die CIOs an der Börse verstärkt auf Nachhaltigkeitsthemen und Alternative Investments. Nach der Pandemie sind diese Assetklassen noch beliebter – dazu kommen ausgewählte Immobilienanlagen.

Digitalisierung boomt: 60 Prozent der Befragten investieren in Technologieaktien, ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zur Zeit „vor Covid“.

Passive Investmentstrategien nehmen zu: 58 Prozent der Befragten verwenden „nach Covid“ bereits ETFs in ihren Anlageportfolios, um taktisch und flexibel auf Marktentwicklungen reagieren zu können.

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)