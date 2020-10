Bausteine für den Anlageerfolg

Kein Vermögensaufbau ohne Investmentfonds: Über Fonds können Investoren in jeder Branche und an allen Märkten der Welt investieren und so ihr Kapital breit streuen. Das senkt das Risiko und erhöht die Ertragschancen.

Ein Fonds ist eine Art „Investmentclub für alle“ – er wird von Fondsmanagern verwaltet, die das von Investoren eingesammelte Geld in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere anlegen. Es gibt unterschiedliche Arten von Fonds, je nach Anlageziel und Risikoneigung: Aktienfonds legen ihr Kapital überwiegend in Aktien an, Rentenfonds kaufen festverzinsliche Wertpapiere. Gemischte Fonds bestehen beispielsweise aus Aktien und Anleihen, oft ergänzt um Alternative Investments wie Rohstoffe. Allen gemein ist, dass ein Fonds immer eine Benchmark zu schlagen versucht: Das Ziel des Managements ist es, besser als diese „Messlatte“, also der zugrundeliegende Index, zu sein. Ein US-Aktienfonds beispielsweise versucht, nachhaltig einen höheren Ertrag als der Dow-Jones-Index zu erzielen – ein Anleihenfonds, der nur hochverzinsliche Unternehmensanleihen europäischer Emittenten enthält, will den European High Yield Index abhängen.

Hohe Verluste sind bei Fonds ausgeschlossen. Dafür sorgt die breite Streuung verbunden mit äußerst strengen Auflagen der Aufsichtsbehörden, denn ein Fondsmanager kann anders als ein Hedgefonds-Guru nicht einfach kaufen und verkaufen, was er will, sondern muss seine Investmentrichtlinien einhalten. Das macht die Produkte zur idealen Grundlage im privaten Portfolio: Die Nachfrage ist enorm, das Fonds-Universum besteht in Österreich aus Tausenden Produkten. Wer etwa einen US-Aktienfonds sucht, kann inklusive Zertifikate aus mehr als 100 Produkten wählen. Sogar Österreich-Aktienfonds, bei denen das Management aus dem Anlegeuniversum an der Börse Wien die besten Titel auswählt und den ATX als Benchmark hat, gibt es mehrere. Selbst den „Fonds für die Handtasche“ gibt es bereits: Die internationale Fondsindustrie hat Frauen als neue Zielgruppe identifiziert und bietet spezielle „Lady-Anlageprodukte“ an. Und wie die schönsten Handtaschen kommen auch die ersten Damen-Fonds aus Paris: Der „Valeurs Feminines“ der französischen Fondsgesellschaft Conseil Plus setzt auf Aktien von Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil im Management, vorwiegend aus den Sektoren Mode, Kosmetik, Luxusgüter und Medizin. Kein Marketingschmäh, sondern wissenschaftlich erwiesen, so Conseil Plus: Diese Unternehmen haben Studien zufolge nachhaltig den besseren wirtschaftlichen Erfolg.

Auch die schwedische Fondsgesellschaft Nordea hat weibliche Anleger als Zielgruppe identifiziert und bietet mit dem „Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund“ einen Aktienfonds auf Basis der Gender-Diversität. Denn diese sei nicht nur ein unterstützenswertes soziales Anliegen, sondern bringe auch echten wirtschaftlichen Mehrwert, zitiert auch Fondsmanagerin Julie Bech einschlägige Studien: „Es gehört einfach zur guten Unternehmensführung, dafür zu sorgen, dass mehr Frauen berufstätig sind und in der Arbeitswelt leitende Positionen übernehmen. Unternehmen sollten erkennen, dass es sinnvoll ist, den größten Talente-Pool anzuzapfen.“

Anlagezertifikate: Risikoprofil zwischen Sparbuch und Aktie Das Niedrigzinsumfeld verbunden mit dem Kurssturz an der Börse im Frühjahr macht Alternativen in der Veranlagung gefragt, die zwar ertragreich, aber nicht hoch riskant sind. „Das gibt es: Anlagezertifikate sind Wertpapiere, die genau hier ansetzen“, sagt Raiffeisen-Expertin Heike Arbter (siehe Bild oben). Für viele Anleger geht ein Direktinvestment in einzelne Unternehmen, also der Kauf von Aktien, mit Marktrisiko einher. Anlagezertifikate sind Wertpapiere, die vom Risikoprofil zwischen Sparbuch und Aktie positioniert sind und eine sicherheitsorientierte Geldanlage mit attraktiver Renditechance bieten können. „Man kann mit Zertifikaten gute Ertragschancen haben und trotzdem Risiko minimieren. Kapitalschutz- oder Teilschutzzertifikate sind Produkte, die auf das persönliche Sicherheitsbedürfnis Rücksicht nehmen“, erklärt Arbter. Mit ungefähr 60 Prozent Marktanteil in Österreich sind Kapitalschutzzertifikate die mit Abstand beliebtesten Produkte des Zertifikate-Universums. Sie bieten die Chance, von steigenden Kursen des zugrundeliegenden Basiswertes (Aktie, Index oder auch Rohstoff) zu profitieren. Bei ungünstigen Marktentwicklungen erhalten Anleger am Laufzeitende zumindest den Kapitalschutzbetrag zurück – dann entspricht das Investment quasi einem Kapitalsparbuch.

Diversifikation entscheidend

Fundierte Beratung zahlt sich wie immer beim Investment allerdings auch bei der Auswahl der richtigen Fonds aus: Dass Damen-Fonds vergleichbare Anlageprodukte ohne weiblichen Touch langfristig outperformen, muss aber nicht stimmen. Bei österreichischen KAGs hält man von geschlechterspezifischen Produkten daher wenig. Vielmehr gilt für Frauen genauso wie für Männer: Diversifikation, die bei Fonds stets enthaltene Aufteilung des Kapitals und damit des Risikos auf eine Vielzahl von Wertpapieren ist der wichtigste Faktor beim Investment – und Aktien erhöhen die Ertragschancen.

„Breite Streuung ist ein extrem wichtiges Thema bei Kapitalmarktveranlagungen“, sagt Heinz Bednar, Geschäftsführer Erste Asset Management (Erste AM): „Wer 2019 gut diversifiziert in Fonds investiert war, wurde durch eine außergewöhnliche Performance belohnt.“ Heuer war der Weg zu Jahresbeginn holprig. Seit die meisten Anleger die Überzeugung erlangt haben, dass die Pandemie eine ernste Bedrohung ist, aber keinen Weltuntergang herbeiführt, steigen die Kurse aber wieder stark an: Notenbanken fluten die Märkte mit Geld, zudem positionieren sich Anleger in jenen Titeln, die ihrer Ansicht nach zu den Krisengewinnern zählen – beispielsweise in Digitalisierungs-Platzhirschen wie Amazon und Microsoft, aber auch in aussichtsreichen Pharmatiteln. Daher gibt es Fonds, die selbst in diesem Umfeld eine positive Performance seit Jahresbeginn aufweisen.

Wer eine noch breitere Streuung als in Fonds möchte – beispielsweise in unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien und Anleihen und unterschiedliche Branchen und Regionen –, ist mit einem gemischten Fonds sehr gut aufgestellt: Ein solcher investiert global in unterschiedliche Aktien- und Anleihenprodukte, die ihrerseits in verschiedenen Branchen und Märkten veranlagt sind. „In der Praxis, also an den Nettozuflüssen, zeigt sich jedenfalls, dass sehr viele Anlegerinnen und Anleger diese breit gestreuten Produkte bevorzugen“, meint auch Heike Arbter, Head of Structured Products bei der Raiffeisen Centrobank AG.

ETFs: Passive Anlagen für aktive Anleger „Wir ziehen es vor, globale Aktien infolge überzogener Bewertungen und erhöhter Risiken für die Wirtschaftsaussichten leicht unterzugewichten. Bei Unternehmensanleihen haben wir eine Übergewichtung, da sie eine relativ attraktivere Bewertungsmetrik aufweisen und zudem durch die Zentralbankkäufe unterstützt werden.“ Dieses Zitat stammt von Michael Grady, Head of Investment Strategy und Chief Economist bei Aviva Investors, Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva. Solche Sätze lesen Anleger ständig – und kennen sich nach der Lektüre weniger aus als vorher. Expertenwissen beim Investment ist nämlich nicht gleich Anlageerfolg: Fondsmanager, die über Jahre und Jahrzehnte „outperformen“, sprich Renditen über der Entwicklung ihres Vergleichsindex erzielen, sind selten: Laut einer Studie des „IBM Institute for Business Value“ sind die Chancen, mit einem Aktienfonds langfristig den Markt zu schlagen, sehr gering. Über zehn Jahre schafft es lediglich jeder zweite Fondsmanager, besser als der Markt zu sein. Über einen Zeitraum von 20 Jahren sind nur noch 15 bis 20 Prozent besser als die von ihnen selbst festgelegte Benchmark. Daher gibt es immer mehr Fonds, die nicht aktiv verwaltet werden – sondern passiv einen Index abbilden. Diese Produkte, sogenannte ETFs (Exchange Traded Funds), liefern Investoren genau jenen Ertrag, den auch der zugrundeliegende Index erwirtschaftet. Weil das mit wenig Arbeit verbunden ist, sind die Gebühren von ETFs weit niedriger als die von aktiv gemanagten Fonds. Ob aktiv oder passiv – Hauptsache breit gestreut: Investitionsstrategien sollten keine Wetten mit ungewissem Ausgang darstellen, sondern stets darauf abzielen, Kapital zu erhalten und sich vor Abwärtsrisiken zu schützen – deswegen ist Diversifikation über Fonds unvermeidlich. Denn, um ein weiteres Zitat von Mr. Grady zu verwenden: „Die derzeitigen Umstände bleiben nach wie vor herausfordernd.“

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)