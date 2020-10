Tipps für Fonds

Fonds, die in Fonds investieren

Auch wer ETFs scheut und das Know-how von Fondsmanagern nutzen möchte, muss dabei nicht unbedingt Anlageexperten aus Fleisch und Blut vertrauen: Es gibt auch eigene Produkte, bei denen Computer die Anlageentscheidungen treffen und das Geld je nach Marktlage zwischen unterschiedlichen Fonds blitzschnell umschichten. So investieren die Fonds der ARTS-Produktfamilie von C-Quadrat oder der „Gideon I“ von FTC nicht in einzelne Wertpapiere, sondern in Fondsanteile. Während beispielsweise ein klassischer globaler Aktienfonds das Geld zwischen Apple und BMW streuen würde, investiert ein ARTS-Fonds in den jeweils besten US-Fonds und dessen Counterpart auf Basis deutscher Aktien. Das gewährleistet eine breite Diversifikation und ergibt in der Praxis ein gemischtes Portfolio auf Basis von einzelnen Fonds – quasi eine Art „ETF für Fonds“, das langfristig betrachtet die Durchschnitts-Performance des Fonds-Universums im entsprechenden Sektor erwirtschaftet.

Timing weniger wichtig als Nerven

Wann ist die beste Zeit, um Fonds zu kaufen? Die Antwort ist – immer. Auch in der aktuellen Phase, wo herkömmliche Bewertungskennzahlen wie KGV, Kurs-Buch-Verhältnis oder Dividendenrendite aufgrund der unsicheren Wirtschaftsprognosen kaum Aussagekraft haben, gilt: Wer strategisch und überlegt vorgeht, wird mit seinen Investments langfristig gut fahren. „In dieser turbulenten Zeit sollten Anleger zu ihren Investments stehen sowie den offenen ‚Supermarkt der Wertpapiere‘ zum Nachkauf nutzen, da viele gute Wertpapiere um 20–30 Prozent billiger als zu Jahresbeginn sind“, sagt Alexander Eberan, Vorstand des Bankhauses Krentschker: Wer breit und global streut und sozusagen „die ganze Welt“ kauft, mindert das Risiko deutlich.

44 Prozent

Wie kann der Lebensstandard in der Zukunft gesichert werden? Wo sind die Wachstumsregionen und welche Innovationen und technologischen Entwicklungen sind in der Zukunft erfolgsversprechend? Wer die Antworten auf diese Fragen vor den anderen kennt und sie in Anlageentscheidungen berücksichtigt, wird mit Überrenditen belohnt. Die heutigen Megatrends sind laut 44 Prozent der im Rahmen einer Erste AM-Umfrage befragten Anleger Digitalisierung, aber auch Big Data sowie Big Pharma wurden von mehr als einem Drittel der Investoren genannt. Diese Megatrends sind aus gutem Grund in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent. Wir stehen am Beginn spannender Entwicklungen: Nachhaltige Energiequellen, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz oder virtuelle Realität im Industrie- oder Medizinbereich zeigen aber bereits heute ihr enormes Potenzial. „Die größten Impulse gehen zweifelsohne vom Technologiesektor aus. Sowohl in der Informationstechnologie als auch in der Biotechnologie und in der Umwelttechnologie stehen wir vor bahnbrechenden Entwicklungen“, erklärt Gerold Permoser, Chief Investment Officer Erste AM. Treiber der Technologisierung ist die stetig wachsende Weltbevölkerung, deren Lebensgewohnheiten sich in großen Schritten verändern. Da sich Megatrends nicht nach typischen Mustern entwickeln, braucht es in diesem Segment eine aktive Veranlagungspolitik. „Nicht aus jedem Hype oder Trend wird ein Megatrend. Bei einem Megatrend-Fonds geht es um Entwicklungen, die viele Jahre anhalten sollten. Und da reden wir eher über 15 Jahre und länger, vielleicht auch Jahrzehnte“, so Permoser.

ETFS und FONDS: Drei Tipps für Sparefrohs

Fonds mit ETF ersetzen. Wer hohe Spesen scheut, kann statt Fonds auch Exchange Traded Funds (ETFs) kaufen, die auf aktives Management verzichten und beispielsweise Börsenindizes, welche die Benchmark von Fonds darstellen, eins zu eins abbilden. Damit spart man sich Ausgabeaufschläge, die bis zu fünf Prozent des veranlagten Kapitals betragen können.

Informieren. Beratung ist beim Fonds- und ETF-Kauf ein heikler Punkt, wie Mystery Shopping zeigt: Bankberater sind in der Regel angehalten, Produkte der hauseigenen Fondsgesellschaft zu verkaufen, die nicht unbedingt die besten ihrer Klasse sind. Unabhängige Berater neigen hingegen in vielen Fällen dazu, das Produkt mit der höchsten Provision zu verkaufen.

Feilschen. Wer die Benchmark schlagen will, kann das nur mit Fonds tun, ein ETF bildet immer nur den Index ab. Dafür verlangen Fondsgesellschaften Ausgabeaufschläge und Managementgebühren, diese sind allerdings Verhandlungssache. Es zahlt sich aus, wie im Supermarkt auf Aktionen zu warten – Fondsgesellschaften, aber auch Direktbanken gewähren dabei oft beträchtliche Rabatte.

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)