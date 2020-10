Christoph Boschan: „Investieren Sie nur in Produkte, die Sie kennen“

Wissen. Christoph Boschan will Maßnahmen für mehr Financial Literacy.

Privatanleger sollten nicht spekulieren, sondern investieren, sagt Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan: Langfristigkeit und Diversifikation bilden die Basis für nachhaltige Anlageerfolge.

Nach Corona ist die Welt eine andere – auch an der Börse. Wie lang kann die aktuelle Rally an den Märkten weitergehen? Welche Faktoren sprechen speziell für die Wiener Börse?



Christoph Boschan, CEO Wiener Börse AG: Unsere Funktion ist die eines Infrastrukturanbieters. Als solcher äußern wir uns nicht zu Marktbewertungen. Wichtig ist jedoch beim Vergleich mit anderen Märkten, die richtigen Parameter heranzuziehen. Der ATX, der Leitindex der Wiener Börse, der die wichtigsten Unternehmen am heimischen Kapitalmarkt abbildet, ist nur begrenzt mit anderen Nationalindizes vergleichbar: Im österreichischen Leitindex sind Banken und rohstoffintensive Firmen stark gewichtet. Daher ist seine Entwicklung eher vergleichbar mit den entsprechenden Branchen-Indizes. Auch die zyklische Zusammensetzung wirkt sich derzeit negativ auf den ATX aus, sorgt jedoch in anderen Marktphasen für überproportionalen Aufschwung. Generell ist es natürlich so, dass Schwankungen an Börsen zum Geschäft gehören. Wer Geld in Aktien anlegt, erwartet langfristig eine höhere Rendite als bei anderen Anlagen, muss im Gegenzug jedoch diese Kursschwankungen aushalten.





Viele Analysten sind der Meinung, die früheren Bewertungskriterien wie KGV usw. haben ihre Bedeutung verloren und auch der Unterschied in Value und Growth ergibt im aktuellen – unberechenbaren – wirtschaftlichen Umfeld wenig Sinn. Was sagen Sie dazu?

Börsenkurse fassen die Ereignisse der Vergangenheit zusammen und spiegeln gleichzeitig die Erwartungshaltung für zukünftige Entwicklungen wider. Bilanzkennzahlen fließen hier natürlich auch ein. Jedoch sollten sich Privatanleger nicht zu sehr auf Einzeltitel und Kennzahlen konzentrieren. Ihre Strategie sollte „Investition“ und nicht „Spekulation“ sein. Dabei kommt es im Wesentlichen auf eine langfristige Perspektive und eine breite Streuung an: eine Mischung aus europäischen, asiatischen und amerikanischen, länger bestehenden Großunternehmen, die Dividende zahlen.

Die Wiener Börse setzt stark auf Information und Finanzwissenvermittlung – trägt die Informationsoffensive Früchte? Merken Sie gerade heuer ein verstärktes Interesse an Anlagethemen?

In Zeiten der Krise steigt der Informationsbedarf, dementsprechend hoch im Kurs steht das Thema Finanzbildung. Seit dem Frühjahr herrscht höheres Interesse an unseren Seminaren über die Wiener Börse Akademie und auch bei den Informationen, die wir über unsere Website anbieten, gab es Rekordzugriffe. Durch die rasche Umstellung der Seminare auf Webinare konnten wir über 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informieren. Ein entscheidender Schritt ist, dass im Regierungsprogramm die Stärkung der Financial Literacy von Jung und Alt enthalten ist. Bei der Modernisierung der Lehrpläne soll Wirtschaftsbildung und Financial Literacy zukünftig stärker berücksichtigt werden. Bildung wirkt langfristig!

Was sind die Leitprinzipien für Privatanleger? Gelten für Frauen andere Regeln als für Männer – etwa aufgrund der unterschiedlichen Einkommenssituation?

Die Anlagegrundsätze sind für alle gleich, nämlich langfristig und regelmäßig anlegen und breit streuen – und investieren Sie nur in Produkte, die Sie kennen und auch verstehen. Entscheidend ist auch, auf die Gebühren zu achten. Hier gibt es enorme Unterschiede. Schon eine ein Prozent geringere Rendite führt über ein monatliches Investment von 100 Euro über 40 Jahre zu einem Verlust von über fünfzigtausend Euro.

Was könnte und sollte in Österreich getan werden, um die Attraktivität von Wertpapieren zu erhöhen und so letzten Endes auch mehr Frauen für diese Art der Geldanlage zu begeistern?

Es liegt zu einem wesentlichen Teil an einer raschen Umsetzung des Regierungsprogramms. Dieses adressiert bereits einige der wichtigsten Themen. Neben der Wiedereinführung der Behaltefrist und der Stärkung von Finanz- und Wirtschaftsbildung enthält es auch einige Maßnahmen für Erleichterungen für Firmen bei der Kapitalbeschaffung. Die Maßnahmen sind ein klares Bekenntnis zum Kapitalmarkt und ein entscheidendes Signal für ein kapitalmarktfreundliches Klima. Mehr Anreize für Anleger und ein gesteigertes Wissen der Menschen über den Kapitalmarkt würde zu einem Umdenkprozess bei den Österreicherinnen und Österreichern und zu einem höheren Aktienbesitz führen.

Die Wiener Börse Der Wiener Handelsplatz wurde 1771 als eine der ersten Wertpapierbörsen der Welt von Kaiserin Maria Theresia gegründet. Heute ist sie ein Infrastrukturunternehmen, das die Börsenplätze Wien und Prag betreibt, CEO ist seit 2016 Christoph Boschan. Die Börsengruppe stellt modernste Infrastruktur, Marktdaten und Informationen zur Verfügung. Das Geschäft steht auf fünf Säulen: Wertpapierhandel und -listing, Marktdaten, Index-Berechnung, IT-Services und Zentralverwahrung von Wertpapieren. Investoren bietet die Wiener Börse große Produktvielfalt, schnellen und kostengünstigen Handel sowie höchste Transparenz. Die Mehrheit des Handelsvolumens kommt dabei von internationalen Handelsteilnehmern. Das zeigt: Österreichische börsennotierte Unternehmen und Produktemittenten genießen an ihrer Nationalbörse größte Liquidität und Sichtbarkeit.

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)