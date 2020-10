Glänzende Werte: Rohstoffe, Gold, Bitcoins und Kunst als Anlage

Drucken

Gold und Rohstoffe sind als Absicherungsinstrumente im breit diversifizierten Portfolio eine sinnvolle Beimischung. Als Eckpfeiler im Portfolio sind Alternative Investments jedoch nicht geeignet.

Indische Hochzeitsgesellschaften, deutsche Sparer, opportunistische Hedgefonds oder aber Händler an den Terminbörsen – für die steigende oder fallende Nachfrage nach Gold werden immer wieder unterschiedliche Namen ins Spiel gebracht. Denn Gold ist schön anzusehen, perfekt als Krisenwährung geeignet, schützt gegen Inflation und ist neben Öl der einzige Rohstoff, für den es einen wirklich liquiden Markt gibt. Doch wie man es auch dreht und wendet, die Pensionisten, die ihr Erspartes in der historisch erwiesenen Krisenwährung anlegen oder die Hedgefonds-Manager, die mit Rohstoffen aller Art handeln, sind letzten Endes nicht der Grund dafür, ob der Goldpreis steigt oder fällt. Der wohl gewichtigste Treiber der Goldnachfrage dürfte ein anderer, guter Bekannter sein: die auch an den anderen Märkten omnipräsenten Zentralbanken.

Sie üben über mehrere Schienen Einfluss auf den Goldpreis aus: Zum einen, da sie seit der Finanzkrise selbst zu den größten Käufern am Goldmarkt zählen, nachdem sie jahrzehntelang Nettoverkäufer waren. 2019 kauften sie mit 651,5 Tonnen mehr denn je ein und heuer geht diese Entwicklung weiter. Zum anderen, da sie über ihre Zinspolitik wesentlich zur Attraktivität beitragen, die insbesondere Finanzanleger dieser Anlageklasse beimessen: Da Gold weder Zins noch Dividende abwirft, haben Investoren stets ein Auge auf die Opportunitätskosten, die das Halten von Gold birgt – also die entgangenen regelmäßigen Erträge, die eine andere Vermögenswertanlage erbracht hätte. Dafür nimmt man einfach die Rendite von Staatsanleihen der USA, Deutschlands oder Österreichs. Je geringer der Zins, desto attraktiver wird Gold. Auch die jüngste Goldpreis-Rally im Sommer 2020 mit neuen Rekordpreisen jenseits der 2000 Dollar je Feinunze ging sicherlich nicht umsonst mit der wachsenden Erkenntnis der Anleger einher, dass man vorerst nicht auf Zinserhöhungen der großen Zentralbanken setzen sollte.

Schutz vor Geldentwertung

Auch von institutioneller Seite erfreut sich Gold aufgrund seiner Rolle als Sicherheitsnetz gegen Inflation derzeit großer Beliebtheit – und angesichts eines Preisanstiegs von mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn scheinen die Goldmärkte für nächstes Jahr tatsächlich eine deutlich höhere Inflation als heuer einzupreisen. Denn das pandemiebedingt deutlich verstärkte „Quantitative Easing“ der US-Notenbank, der EZB und der Bank of Japan – also der massenhafte Ankauf von Anleihen und Aktien – unterstützt kurzfristig die Börsen, ist aber langfristig ein starkes Argument gegen Papierwährungen und damit für Gold.

„Ist es zu früh, sich um Inflation Gedanken zu machen?“, fragt Mobeen Tahir, Associate Director, Research, der Investment-Gesellschaft WisdomTree: „Unseres Erachtens nicht! Selbst wenn es nur zu einem moderaten Anstieg der Inflation kommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie in den USA und auch für die Weltwirtschaft gegenüber den heutigen Ständen steigen wird. Daher sollten sich Investoren fragen, welchen Risiken ihre Portfolios ausgeliefert sind und ob sie für die Übernahme dieser Risiken angemessen entlohnt werden. Wenn ein Inflationsrisiko nicht aktiv erwünscht ist, sollten die Investoren eine Absicherung dieses Risikos erwägen – auch mit Gold.“ In Panik zu verfallen und sich vor einer drohenden Hyperinflation zu fürchten, ist allerdings übertrieben, warnt Tahir: Von „Weimar-Szenarien“ ist die Weltwirtschaft weit entfernt. Die Inflation begibt sich lediglich langsam von den heute besonders niedrigen Ständen auf ein normales Niveau ab dem kommenden Jahr.

Volatilität und Illiquidität beachten

Auch andere Alternative Investments wie Rohstoffe, Oldtimer oder Kunstwerke sind langfristig erwiesenermaßen ein wirksamer Schutz gegen Inflation. Trotzdem sollten sie keinesfalls als Basisinvestment betrachtet werden, sondern ihrem Namen gerecht nur als Alternative – als Ergänzung zu Wertpapieren, als Absicherung und als „Notgroschen“. Denn selbst die größte Alternative-Investment-Anlageklasse Gold ist eng, volatil und daher starken Bewegungen ausgesetzt. Das betrifft auch andere im globalen Wirtschaftskreislauf wichtige und daher an Börsen gehandelte Rohstoffe, von Edelmetallen bis zu landwirtschaftlichen Produkten. Ob Soja oder Silber, Palladium oder Platin: Mit der Ausnahme von Öl sind alle Industrierohstoffe von kleinen, engen Märkten geprägt. Außerdem ist es bei vielen Rohstoffen nicht möglich, am Kassamarkt einzukaufen. Für private Investoren steht nur der Futures-Markt zur Verfügung, wo quasi heute die Preise von morgen gehandelt werden. Dazwischen können durch so genannte Rollover-Effekte jedoch Zusatzentwicklungen entstehen, die für den Laien schwer durchschaubar und damit kaum einzuschätzen sind.

Ähnliche niedrige Gewichtungen im Portfolio wie für Rohstoffe gelten für andere Alternative Investments wie Kunst oder Schmuck. Hier ist auch die eingeschränkte Veräußerbarkeit ein Hindernis, um als Grundbaustein im Portfolio aufgenommen zu werden. Denn eine Vermögensanalyse kann ihre Aussagekraft nur dann entfalten, wenn die einzelnen Vermögensbestandteile auch mit möglichst aktuellen Werten versehen sind. Bei Schmuck, antiken Möbelstücken oder auch Ölgemälden ist eine Bewertung zu einem aktuellen Zeitpunkt in vielen Fällen gar nicht möglich. Zur schwierigen Wertfindung gesellt sich die mangelnde Liquidität, die gerade in Krisenzeiten stark ins Gewicht fallen kann. So waren die Börsen rund um den Globus selbst auf dem Höhepunkt des coronabedingten Lockdowns im Frühjahr 2020 jeden Tag offen, während Auktionen von Kunstwerken und Oldtimern verschoben und Besichtigungen von Immobilien abgesagt wurden.

Alles in allem sollten Alternative Investments primär den Profis in den Vermögensverwaltungen der Banken vorbehalten werden und lediglich zur Abrundung eines modernen, breit diversifizierten Portfolios zum Einsatz kommen. Das heißt nicht, die Kunstsammlung zu verkaufen und das Geld in Aktien und Anleihen zu investieren – aber als Teil des Investmentportfolios sollte die Galerie in den eigenen vier Wänden oder der Inhalt der Schmuckschatulle auf keinen Fall betrachtet werden.

Alternative Investments Alternative Investments bezeichnen Anlageklassen außerhalb von traditionellen Produkten wie Sparbücher, Aktien oder Anleihen, die entweder direkt oder über spezielle Vehikel wie Warenterminkontrakte oder Zertifikate erworben werden können. Mehrere Investments in diese untypischen Anlageklassen unter Zuhilfenahme komplexer, nicht traditioneller Strategien erfolgen in der Regel über spezielle Hedgefonds.

