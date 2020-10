Tipps für Alternative Investments

Mit Spekulantentum reich werden

Während traditionelle Fonds traditionelle Strategien an etablierten Aktien- und Anleihenmärkten fahren, gehen Alternative Investment-Profis in ihren speziellen Vehikeln, so genannten Hedgefonds, riskante Wetten ein und investieren in Nischenprodukte des Anlageuniversums – Währungen, Kunstfotografie oder gar Schweinebäuche. Weil sich die erfolgreichsten Hedgefonds-Manager für ihre Arbeit von ihren Kunden fürstlich entlohnen lassen und astronomische Managementgebühren kassieren, ist auf der Liste der 20 reichsten Hedgefonds-Manager der Welt selbst die Nummer 20, Two-Sigma-Investments-Gründer John Overdeck, reicher als Novomatic-Eigentümer Johann Graf und Immobilien-Tycoon René Benko zusammengerechnet. Reichster Spekulant der Welt ist George Soros – der Philanthrop kommt auf mehr als 8,6 Milliarden US-Dollar an Privatvermögen. Sein Hedgefonds hat seit der Auflegung 50 Milliarden US-Dollar an Erträgen erwirtschaftet, was in etwa dem gesamten Bruttoinlandsprodukt der Steiermark entspricht. Den Grundstein für seinen Reichtum legte Soros allerdings mit einer riskanten Wette gegen das britische Pfund in den 90er-Jahren – eine Geschäftsidee, die den Milliardär bei einem unerwünschten Ausgang auch komplett ruiniert haben könnte. Auf der Top-Liste finden sich mehrere Frauen, erfolgreichste Hedgefonds-Managerin der Welt ist Nancy Zimmerman (Artikelbild), Gründerin des 13 Milliarden US-Dollar schweren Fonds Bracebridge Capital.

Der Goldpreis erreicht ein neues Rekordhoch.

Rohstoffe als Sicherheitsnetz gegen Inflation

Der Einsatz eines breit angelegten Rohstoffkorbs (siehe Chart) stellt eine wirksame Absicherung gegen moderate Inflation dar. Breit diversifizierte Rohstoffe liefern eine natürliche Absicherung, wenn die Weltwirtschaft zu wachsen beginnt. Zyklische Rohstoffe werden in der Produktion benötigt – und das umso mehr, wenn staatliche Infrastrukturprogramme gestartet werden. Gold ist eine weitere traditionelle Inflationsabsicherung. Da Papierwährungen durch Inflation entwertet werden, gilt Gold unter den Investoren als besserer Vermögensspeicher. Der Kompromiss gegenüber breit diversifizierten Rohstoffen besteht darin, dass den Investoren die Vielfalt eines Korbs verloren geht, sie aber eine gute Absicherung gegen einen Abschwung auf dem Finanzmarkt oder eine Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds erzielen. Gold ist den breit diversifizierten Rohstoffen auch in Zeiten einer hohen Inflation überlegen, da es wahrscheinlich ist, dass sich ein solches Szenario aus geldpolitischen Fehlern ergibt und damit den Besitz von Währungen für Investoren noch zusätzlich unattraktiv macht.

Private Equity

Eine Sonderform von Alternative Investments sind Private-Equity-Anlagen: Diese bieten die Chance, an der Wertschöpfung von nicht börsennotierten Unternehmen zu partizipieren und sich bereits in frühen Phasen an der Unternehmensentwicklung zu beteiligen – etwa über ein Investment in Start-ups. Auch hier gilt: Zur Diversifikation sind solche Anlagen sehr gut geeignet, sie sollten aber keinesfalls als Basisinvestment gelten und von Profis verwaltet werden.

