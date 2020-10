Unberechenbar: Digitale Währungen

Kryptowährungen versprechen enorme Gewinne – oft fallen ihre Kurse aber auch ins Bodenlose. Daher sind sie für langfristig orientierte Anleger trotz des Hypes vorerst nicht empfehlenswert.

Enorme Renditechancen mit „Kryptos“: Im Internet gibt es viele Websites, die Kryptowährungen wie Litecoin, Bitcoin oder Ethereum als die Investmentchance des Jahrhunderts preisen. Selbst etablierte Player wie die Wiener Börse (siehe Kasten) nehmen das Thema bereits ernst – trotz Meldungen über staatliche Regulierungsversuche und Verbote. In der Tat ist die Technologie hinter Kryptowährungen äußerst spannend und auch Tesla hat einmal klein angefangen, sagt Wolfgang Habermayer, CEO von Merito Financial Solutions. Doch ein Vergleich mit börsennotierten Start-ups und „Growth“-Aktien ist trotzdem fehl am Platz: „Kryptowährungen sind als Investment für Privatanleger vollkommen ungeeignet“, sagt der Anlageexperte. Das hat zwei Gründe: Erstens die Unberechenbarkeit – so kostete ein Bitcoin heuer einmal 5000, dann wieder 10.000 Euro. Zweitens die fehlende Liquidität: Während Start-ups in Aktienform täglich gehandelt werden können, ist der Ausstieg bei Bitcoin erst möglich, wenn man einen Abnehmer findet. „Ein Investment in Bitcoins bringt per se noch keinen Ertrag – der Ertrag entsteht erst dann, wenn ich jemanden finde, der mir meine Bitcoins zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Preis wieder abkauft“, sagt auch Christoph Olbrich, Prokurist der Wiener Privatbank Gutmann. Für ihn ist neben dem Start-up-Vergleich auch die oft gezogene Parallele zur „Krisenwährung“ Gold fehl am Platz: „Gold hat sich als physischer Gegenstand über Jahrtausende als probates Mittel zur Wertaufbewahrung erwiesen. Kryptowährungen hingegen überleben, überspitzt formuliert, vielleicht nicht einmal einen Stromausfall.“

Nur für Profis geeignet

Warum Bitcoin und Co. dennoch gefragt sind? In breit diversifizierten Portfolios kann ein gewisser Anteil von spekulativen Investments sinnvoll sein. Doch Kleinanleger sollten lieber Wertpapieren den Vorzug geben und höchstens Alternative Investments beimischen, warnt Alexander Adrian, Fondsmanager bei Schoellerbank Invest: „Bereits ein Blick auf den Bitcoin-Chart zeigt, dass Kryptowährungen den eigentlichen Sinn und Zweck einer Währung, nämlich Stabilität zu gewährleisten, völlig verfehlen.“ Der Wert von Bitcoins ändert sich laufend binnen Sekunden um einige Prozent, an Geschäftsabschlüsse in dieser „Währung“ ist nicht zu denken. Bei einem fallenden Bitcoin-Markt lösen sich die Margen für Verkäufer innerhalb weniger Sekunden in Luft auf. Das ist einer jener Gründe, weshalb beispielsweise der Online-Handelsriese Amazon „Kryptos“ nicht als Zahlungsmittel akzeptiert und man auch keinen Tesla mit Ethereum bezahlen kann. „Die Schwankungsbreite ist sehr hoch, es gibt keinen liquiden oder geregelten Markt und Investoren sind vor exogenen Einflüssen nicht geschützt. All das macht Bitcoins und Co. zu einem ungeeigneten Investment“, resümiert Adrian. Er zieht die Parallelen zum Casinobesuch – Investieren ist aber das Gegenteil von Spekulieren.

BITCOINS LANDEN IN WIEN Die Wiener Börse öffnet sich für Kryptos: Ab September 2020 notieren erstmals Produkte auf Bitcoin und Ethereum im geregelten Markt der Wiener Börse. Sie bilden den Wert der beiden Kryptowährungen eins zu eins nach. Versierte Anleger können damit an ihrer Nationalbörse, einem regulierten Handelsplatz, über ihr reguläres Wertpapierdepot an den Entwicklungen der Kryptomärkte teilhaben. „Kryptowährungen bieten erfahrenen Anlegern eine neue Möglichkeit zur Portfolio-Diversifikation“, meint Thomas Rainer, Leiter der Abteilung Business Development an der Wiener Börse. „Mit dem Listing vergrößern wir die Auswahl an Anlageklassen. Anleger können dadurch auch im Kryptohandel von den Börsenvorteilen profitieren: überwachter und transparenter Handel mit Echtzeitinformation und die sichere Abwicklung über ihr Wertpapierdepot.“

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)