Pleiten, Pech und Pannen beim Investment

Kurskapriolen gehören an der Börse zum Alltag, massive Verluste sind hingegen die Ausnahme, außer wenn Betrüger am Werk sind. Den besten Schutz bieten Fonds – ob mit oder ohne Kapitalgarantie.

Das Geld ist an der Börse niemals weg – das hat nur ein anderer, lautet eine bekannte Anlegerweisheit. Dennoch: Wenn die Kurse in den Keller rasseln, börsennotierte Unternehmen – wie Enron, Parmalat oder zuletzt Wirecard in Deutschland – in Folge betrügerischer Aktionen ins Trudeln geraten oder die Märkte aufgrund externer Faktoren verrückt spielen, neigen Investoren dazu, die Flinte ins Korn zu werfen. Denn auch wenn jemand noch so viel Risiko verträgt: Je höher der Einbruch, umso schwieriger wird die Kurseherholung. Nach zehn Prozent minus reichen zehn Prozent plus, um den Verlust in etwa wieder egalisiert zu haben, nach 50 Prozent Miese braucht es aber schon ein Plus von 100 Prozent, um das gleiche Kunststück zu vollbringen. Und ein Wertpapier, das 90 Prozent Kursverlust hinter sich hat – auch in der jüngeren Börsenvergangenheit kein Ding der Unmöglichkeit, siehe Meinl European Power, Theranos oder Immoeast –, müsste mehr als 900 Prozent zulegen, um wieder beim ursprünglichen Wert zu sein.

Investments mit Sicherheitsnetz

Wenn der Anlagehorizont beim Sparbuch endet, schützt bekanntlich die österreichische Einlagensicherung gegen Verluste – zumindest bis 100.000 Euro, was nicht immer reicht; siehe den Fall der Commerzialbank Burgenland. Doch was viele nicht wissen: Es gibt zahlreiche Wertpapiere, die eine noch umfassendere Garantie gegen Verluste bieten. Mündelsichere Anleihen, Garantieprodukte, Fonds mit 100 Prozent Kapitalgarantie . . . Längst nicht jedes Investment an der Börse ist automatisch mit Verlustrisiko verbunden.

Einen zusätzlichen Schutz bietet der Umstand, dass ein Investment in Fonds anders als die Millionen am Sparbuch selbst bei der Insolvenz des Emittenten geschützt ist. Fonds stellen rechtlich betrachtet nämlich ein Sondervermögen dar, auf das die Gläubiger selbst im Insolvenzfall nicht zugreifen dürfen. Ein Fonds mit Kapitalgarantie ist also in der Praxis eine der sichersten Anlagen überhaupt. Anders ist es bei Zertifikaten: Diese stellen kein Sondervermögen dar. Geht der Emittent pleite, wie etwa die US-Bank Lehman Brothers während der Finanzkrise 2008, ist oft auch das in Zertifikaten des Emittenten geparkte Kapital verloren.

Das zeigt: Das von vielen als sehr real erachtete Risiko des Totalverlusts an der Börse lässt sich mit Fonds minimieren und ist in der Praxis lediglich bei Insolvenzen gegeben – ob die Pleite die Folge schwerer Managementfehler oder krimineller Machenschaften war, ist dabei nebensächlich.

PYRAMIDEN UND SCHNEEBÄLLE Der typische Fall von Kursmanipulation an der Börse betrifft sogenannte Penny Stocks – Aktien, die bloß wenige Cent kosten. Hier überredet der Halter von einer Vielzahl solcher Aktien Investoren zum Einstieg und verkauft seine Papiere dann mit hohen Gewinnen. Bekannt sind solche Penny Stock-Betrügereien aus dem Hollywood-Streifen „The Wolf of Wall Street“ sowie aus einschlägigen Online-Inseraten: „Diese Aktie macht Sie reich“ – das stimmt meistens, aber nur wenn „Sie“ der Betrüger ist. Wenn aus solchen Tricks ein System wird, spricht man von einem Schneeballsystem oder einem Pyramidenspiel. Das System ist immer gleich: Eine Handvoll Leute überreden möglichst viele andere zur Bezahlung einer Eintrittsgebühr, zum Erwerb eines Sparpakets, zum Kauf einer gewissen Menge des beworbenen Produkts oder zur laufenden Entrichtung von Gebühren, indem sie große Gewinne in Aussicht stellen. Voraussetzung: Die neuen Teilnehmer werben selbst möglichst viele Neukunden, die Geld ins System einzahlen und ihrerseits wieder für einen Nachschub an Neueinsteigern sorgen. Die schnelle Überschlagsrechnung zeigt, dass das System nach einigen Erweiterungsrunden ins Stocken gerät respektive kollabiert – der Geldfluss reißt mangels Neukunden ab. Der Gesetzgeber hat derartigen Spielchen, bei denen stets nur einige wenige gewinnen können, den Riegel vorgeschoben: Wer Ketten- und Pyramidenspiele startet, verbreitet oder gewerbsmäßig fördert, kann zu einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen verurteilt werden. Bei Schädigung einer größeren Zahl von Menschen drohen sogar bis zu drei Jahre Haft.

Bruchlandungen sind die Ausnahme

Doch Kurse werden immer aktuell gebildet, deswegen sind Volatilitäten bei Wertpapieranlagen Teil des Alltags. Der Fonds, die Aktie oder die Anleihe kann heute fünf Prozent mehr wert sein und morgen wieder vier weniger. Wie es eine Börsenweisheit sagt: „An der Börse ist zwei plus zwei niemals vier, sondern immer fünf minus eins – und Investoren müssen die Geduld, das Kapital und die Nerven haben, dieses ‚minus eins‘ auszuhalten.“ Das ist nicht immer einfach, zumal das „minus eins“ sehr oft ohne Vorwarnung passiert: In seinem aufsehenerregenden Buch „Der Schwarze Schwan. Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“ warnte der US-Ökonom Nicholas Taleb vor drohenden Extremereignissen und deren Folgen für die Finanzmärkte. Veröffentlicht wurde das Buch im Frühjahr 2007 – just bevor die Finanzkrise ausbrach. Ein Schwarzer Schwan ist per Definition ein Ereignis, das drei Voraussetzungen aufweisen muss: Erstens muss es ein statistischer Ausreißer außerhalb des erwarteten Normalzustandes sein, quasi das real gewordene Restrisiko für etwas, das eigentlich nie geschehen sollte. Zweitens müssen dessen Folgen von gravierender Natur sein. Drittens muss es aber ein Ereignis sein, das man weder vorhersehen noch kontrollieren kann – die Finanzkrise wäre mit einem besseren regulatorischen Umfeld vermeidbar gewesen und kann daher, wie wir heute wissen, nicht als Schwarzer Schwan gelten. Auch die Griechenlandkrise, das Brexit-Votum oder der Handelskonflikt zwischen den USA und China taugen nicht dazu, einen Schwarzen Schwan am Börsenhimmel auftauchen zu lassen, und es bleibt ebenfalls abzuwarten, ob die Corona-Pandemie in zehn oder 20 Jahren noch als so bedeutend wie heute gilt. Sicher ist nur: Wer breit diversifiziert und langfristig investiert und dabei die Einstiegszeitpunkte diszipliniert wählt, ist in der Vergangenheit mit Wertpapieren immer besser gefahren als mit einem Sparbuch – trotz Einlagensicherung.

BÖRSENWISSEN FÜR ANFÄNGER UND PROFIS Um Betrügern vorzubeugen, braucht es fundierte Informationen. Dabei hilft auch die Wiener Börse: Sie engagiert sich seit 1991 in der Vermittlung von Finanzwissen für Einsteiger und Profis. Das Seminarangebot der Wiener Börse Akademie, eine Kooperation mit dem WIFI Management Forum des WIFI Wien, wurde heuer pandemiebedingt auf Webinare umgestellt, ab September werden bis zum Jahresende 39 Termine wieder als Präsenz-Seminare angeboten. Vom „1 x 1 der Wertpapiere für Einsteiger“ bis zur „Börsenhändler-Berufsausbildung“ können Privatanleger ihr Börse- und Finanzwissen gezielt aufbauen und vertiefen. „In Zeiten wie diesen gilt unser Leitspruch ‚Bildung ist der beste Anlegerschutz‘ umso mehr“, sagt Christoph Boschan, CEO Wiener Börse AG. „Die Wiener Börse Akademie setzte zuletzt verstärkt auf Webinare und ermöglichte allen Interessierten, auch von zu Hause aus unser breites Angebot zu nutzen“, freut sich Börsenvorstand Boschan über die positive Resonanz. Er ist überzeugt: „Trotz des volatilen Umfelds führt an Aktien kein Weg vorbei. Einfache Anlagegrundsätze minimieren die Schwankungen und befreien die Anleger von der Not, den richtigen Zeitpunkt auszuwählen und die richtige Aktienwahl zu treffen. Eine breite Streuung und regelmäßiges Ansparen erhöhen die Sicherheit wesentlich.“ www.wienerborse.at/wissen/bildung-beruf/seminare-lehrgaenge/seminare

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)