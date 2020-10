Selbst ist die Frau: Vier goldene Geldregeln für Sie

Über Geld spricht man nicht? Ganz im Gegenteil, ist der Österreichische Verband Financial Planners überzeugt: Je früher Anleger damit beginnen, sich über Finanzthemen zu informieren, desto besser. Denn immer wieder müssen Konsumenten in Finanzangelegenheiten herbe Enttäuschungen hinnehmen, die oftmals zu vermeiden gewesen wären, hätten sie schon im Vorfeld über mehr Basiswissen verfügt. „Vor allem jene Menschen, die der größten sozialen Schicht des Landes, dem Mittelstand, angehören, haben heutzutage nämlich größeren Beratungsbedarf in Geldfragen als je zuvor“, erklärt Otto Lucius, Vorstandsmitglied des Österreichischen Verbands Financial Planners – und leiden am meisten unter der inflationsbedingten Vermögensvernichtung am Sparbuch, wenn sie auf Anlagen in Wertpapiere verzichten. Die Information und Beratung sollte dabei nicht einfach im Internet erfolgen, sondern mit der Hilfe von echten und greifbaren Experten: Die Einbeziehung digitaler Angebote bringt zwar einen klaren Mehrwert, sollte aber immer in der Form von sogenannten „Assisted Robo Advisors“ erfolgen – gemeinsam mit einem menschlichen Berater und am besten im persönlichen Gespräch vor Ort.