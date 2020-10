Tipps für Anleger

Die fünf wichtigsten Fehler am Aktienmarkt – und wie sie sich vermeiden lassen

Planen in der Krise statt für die Krise. Wenn uns vergangene Krisen wie das Platzen der Dotcom-Blase vor 20 Jahren etwas lehren: So wie es auf den Bullenmärkten nur Genies der Geldanlage zu geben scheint, gibt es in fallenden Märkten nur Menschen, die schlechte Entscheidungen treffen. Dies liegt zum Teil daran, dass viele Anleger warten, bis sich die Märkte im freien Fall befinden, bevor sie einen Plan entwickeln, um vom Chaos zu profitieren. Bis dahin aber hat die Angst alle im Griff, die Nerven zittern und Planung ist nahezu unmöglich.

An „billig kaufen, teuer verkaufen“ glauben. Anfänger glauben fälschlicherweise, dass das Motto „Buy low, sell high“ besagt, am Tiefpunkt einzusteigen, insbesondere in einzelne Aktien oder Sektoren. Großer Fehler: Wertpapiere erreichen neue Tiefststände nicht ohne Grund, und im Allgemeinen sind die Gründe für starke Kursverluste sogar sehr nachvollziehbar. Der richtige Zugang wäre stattdessen, bei tieferen Kursen als üblich in mehreren Schritten am Markt einzusteigen. Denn es gibt immer einen Grund für starke Preisbewegungen.

Falsche Zeitrahmen für die historische Analyse verwenden. Der historische Kontext ist hilfreich, aber nur dann, wenn das Zeitfenster richtig ist: Anleger sollten Charts oder Statistiken nur dann zu Rate ziehen, wenn der angezeigte Zeitraum genau mit ihrer geplanten Haltedauer übereinstimmt. Wenn jemand plant, US‑Aktien 20 Jahre lang zu halten, sollten nur 20 Jahre lange Perioden aus der Vergangenheit für Vergleiche herangezogen werden – und nicht etwa die letzten 24 Monate. Viele Investmenttrends sind von kurzfristiger Natur – so sind etwa die aktuelle Dollarschwäche oder der gestiegene Goldpreis über 20 Jahre unbedeutend. Die Tiefzinsphase jedoch dauert bereits seit mindestens zehn Jahren an.

Anlageideen falsch dimensionieren. Die meisten Hedgefonds-Manager, die langfristig erfolgreich sind, leben davon, dass sie wissen, welche Ideen so gut sind, dass sie auch Millionen riskieren können, und welche nur einige Tausend Euro wert sind. Kleinanleger haben hingegen oft gute Ideen, setzen aber zu viel oder zu wenig auf die richtige Karte. Denn selbst Investment-Greenhorns wissen, dass eine einzige große Position, die schiefgelaufen ist, die Performance des Gesamtportfolios ruiniert. Aber nur wenige wissen, dass auch fünf falsche Ein-Prozent-Positionen das Zeug dazu haben. Einmal ein wenig Wirecard ins Depot gelegt – und die gesamte Jahres-Performance des Aktienportfolios ist negativ.

Sich selbst überschätzen und vor Volatilität fürchten. Bei der Geldanlage ist lebenslanges Lernen der Standard, den perfekten Investor gibt es nicht. Deswegen lautet ein idealer Zugang, einfach weniger Fehler beim Investment als andere machen zu wollen. Und was das Ende betrifft: Märkte können abstürzen, sooft sie wollen – aber der Anfängerfehler besteht darin, zu glauben, dass alles tatsächlich „endet“: Morgen gibt es an der Börse wieder einen neuen Tag und die Karten werden neu gemischt.

(c) Getty Images

Drei Tipps für das Beratungs­gespräch

1. Ziele vorher definieren – die Ziele definieren die Produkte und nicht umgekehrt.

2. Kosten genau checken – neben Ausgabeaufschlägen gibt es auch laufende Kosten und Steuern.

3. Unterlagen aufheben – fürs Archiv, für die Weiterempfehlung, aber auch für eventuelle Streitigkeiten.

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)