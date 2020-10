Strategien gegen die Pensionslücke

Die Lücke zwischen dem Ist und Soll in der Pension gilt es auf jeden Fall zu vermeiden – am besten mit einer umfassenden Vermögens­planung und der richtigen Anlagestrategie.

So schnell können sich die Zeiten ändern: Während vor wenigen Jahren der Begriff Pensionslücke noch in aller Munde war, so ist das Thema aktuell weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden – die Covid-Krise und ihre Folgen dominieren auch die Wirtschaftsnachrichten. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nach wie vor spricht vor allem die demografische Entwicklung dafür, dass die Finanzierung des staatlichen Pensionssystems mehr und mehr zur Herausforderung wird. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der OECD werden im Jahr 2060 rund 100 erwerbstätigen Personen in Österreich 62 über 65-jährige Menschen gegenüberstehen – doppelt so viele wie heute. Hinzu kommt, dass das faktische Pensionsantrittsalter das gesetzliche in der Praxis nur in Ausnahmefällen erreicht und nur wenige Männer und noch weniger Frauen erst mit 65 Jahren in Pension gehen. Dieser Trend wird durch die „Hacklerregelung neu“ noch verstärkt. Jene, die aktuell in Pension gehen, profitieren zwar von der neuen Regelung sowie der Tendenz der Arbeitgeber, sich teurer Arbeitskräften mittels „Golden Handshake“ und Frühpension auf Kosten der Allgemeinheit zu entledigen, aber die Kosten des Pensionssystems steigen dadurch langfristig.

Umso mehr, als die Verschuldung der öffentlichen Hand, die vor der Covid-Krise bereits im Sinken war, nun enorm ansteigt – so emittiert Österreich heuer statt wie noch im Februar geplant 30 Milliarden Euro an neuen Staatsanleihen mehr als doppelt so viel, um der Krise Herr zu werden.

1158 Euro/Monat So hoch war die Durchschnittspension in Österreich im Jahr 2018 – mehr Geld zum Leben hat die staatliche Pensionsversicherung also selbst schon heute nicht zu bieten; wobei Männer bekanntlich auf eine höhere Durchschnittssumme kommen, Frauen jedoch auf eine deutlich niedrigere. Zwar sagt der Durchschnitt nichts über die individuelle Pensionslücke aus, doch selbst Besserverdiener müssen nach Beendigung ihres Arbeitslebens in der Praxis herbe Einkommensverluste hinnehmen. Angesichts des demografischen Wandels, staatlicher Defizite und Nullzinspolitik sieht die Entwicklung für die nächsten Jahrzehnte ebenfalls alles andere als rosig aus – vor allem Frauen drohen, in die Pensionslücke zu tappen. „Auch wenn es Österreichern im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ gut geht: Das Wort Pensionslücke ist schon fast eine Untertreibung, denn die Differenz wurde im Schnitt in den vergangenen Jahren deutlich größer und Altersarmut ist von einem medialen Mythos zu einer realen Gefahr geworden“, warnt Otto Lucius, Vorstandsmitglied des Österreichischen Verbands Financial Planners. Gegen Pensionslücke hilft nur die private Vorsorge – sprich der breit diversifizierte und langfristige Vermögensaufbau über Investmentprodukte.

Das Pensionsdilemma

Die Höhe der Pension ist zwar individuell – liegt aber für die meisten deutlich unter der Höhe des Einkommens im Erwerbsleben, im schlimmsten Fall um mehr als 50 Prozent, wobei Frauen in der Regel höhere Abstriche als Männer in Kauf nehmen müssen. Wohl niemand geht daher heute in Pension, ohne früher bereits ein Vermögen für die spätere Altersvorsorge gebildet zu haben. Doch wie dieses strukturiert ist, macht viel aus. „Bei nicht abgestimmter Vorgehensweise tritt oft ein finanzieller Pensionsschock ein“, warnt Norbert Prenner, Head of Wealth Advisory bei der Schoellerbank: „Das Pensionseinkommen im Ruhestand deckt die Kosten des aufgebauten Lebensstandards nicht ab. Spätestens ab diesem Zeitpunkt muss auf das angesparte und über Jahre aufgebaute Vermögen zurückgegriffen werden.“ Dass sich der Lebenswandel im Ruhestand auch noch verteuern kann, weil mehr Freizeit für Hobbys, Reisen oder Shopping zur Verfügung steht, beschleunigt den Prozess des Vermögensverzehrs noch einmal. Ab da an zeigt sich, wie wichtig eine liquide Vermögensstruktur ist, die primär auf liquiden Vermögensbestandteilen wie Wertpapiervermögen oder Festgeldern fußt. „Speziell das Wertpapiervermögen sollte in Zeiten einer nominalen Nullverzinsung – sprich einer realen Negativverzinsung – einen gewichtigen Anteil am Gesamtvermögen ausmachen“, rät Prenner.

Teure Karenz. Nach der Babypause ist das Einkommen meistens niedriger.

Nicht nur wegen der höheren Rendite, sondern auch aufgrund der täglichen Liquidität: Auf diesen Vermögensteil kann schnell und unkompliziert zurückgegriffen werden. Besteht das Gesamtvermögen jedoch aus zahlreichen illiquiden Vermögenswerten, z. B. Immobilien oder Firmenbeteiligungen, gestaltet sich eine laufende Vermögensentnahme schwieriger. Zudem können solche Vermögenswerte auch aus steuerlicher Sicht wenig attraktiv sein. Zum Beispiel dann, wenn bei Versicherungen gegen Einmalerlag die steuerlichen Behaltefristen einen vorzeitigen Ausstieg teuer und damit unrentabel machen. „In Summe zeigt sich bei diesen Vermögenswerten, neben einem erhöhten Veräußerungsaufwand, einer aufwendigeren Preisfindung und steuerlichen Restriktionen, dass ein zeitnaher Verkauf unmöglich ist“, resümiert der Schoellerbank-Experte. „Dies hat zur Folge, dass liquide Vermögenswerte unter Inkaufnahme von Verlusten und zusätzlichen Steuerzahlungen veräußert werden müssen. Diese Aspekte können jedoch schon beim Vermögensaufbau berücksichtigt werden, sofern man die ganzheitliche Vermögensstruktur jederzeit im Auge behält. Hierzu ist für Frauen wie Männer eine professionelle Beratungsunterstützung im Rahmen einer privaten Finanzplanung ratsam.“

38 Prozent Frauen verdienen in Österreich deutlich weniger als Männer: Derzeit liegt das Fraueneinkommen durchschnittlich 38 Prozent unter dem von Männern. Zieht man nur Vollbeschäftigte heran, so liegt der Wert bei 16 Prozent. Ein Hauptgrund für die deutliche Differenz ist somit die hohe Teilzeitquote von Frauen – fast jede zweite erwerbstätige Frau in Österreich arbeitet in Teilzeit, ein deutlicher Anstieg gegenüber 2010 und ein nur von den Niederlanden überschatteter Rekordwert in Europa. Grund dafür sind vor allem Betreuungspflichten: Laut EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen waren zuletzt 20 Prozent der alleinlebenden Pensionistinnen und elf Prozent der alleinlebenden Pensionisten armutsgefährdet. Ein-Eltern-Haushalte – das sind fast ausschließlich Frauen mit ihren Kindern – haben mit 30 Prozent das höchste Armutsrisiko aller Haushaltstypen. Um das zu zeigen, hat der Thinktank Agenda Austria in einer sogenannten „synthetischen Kontrolle“ eine künstliche Frau entworfen, die – bis auf eine Mutterschaft und die damit verbundenen Karenzzeiten – alle Eigenschaften jener Frauen erfüllt, die hierzulande tatsächlich in Karenz gegangen sind. Diese „synthetische Frau“ ist gewissermaßen die kinderlose Zwillingsschwester einer durchschnittlichen Mutter in Österreich. Bei einem Vergleich der Durchschnittsmutter und ihrer kinderlosen Zwillingsschwester zeigt sich zehn Jahre nach der Karenz ein großes Lohngefälle: Die Mutter verdient nur 67 Prozent ihrer kinderlosen Zwillingsschwester.

Beratung wirkt

Denn gerade immer mehr Frauen setzen auf qualifizierte Beratung gegen eine drohende Pensionslücke. Das wirkt: Eine aktuelle Studie des Österreichischen Verbands Financial Planners bestätigt, dass es für mehr als vier Fünftel der Befragten „sehr realistisch“ bzw. „realistisch“ ist, aufgrund einer durch qualifizierte Beratung aufgesetzten Investmentstrategie den gewohnten Lebensstandard auch im Ruhestand beibehalten zu können. Altersarmut und Pensionslücke sind für diese informierten Anleger kein Thema: 96 Prozent von ihnen blicken „sehr optimistisch“ bzw. „optimistisch“ in die eigene finanzielle Zukunft.

Dabei sind das keineswegs Superreiche, bloß Menschen, die ihr finanzielles Glück selbst in die Hand genommen haben und ihr Kapital nicht am Sparbuch versickern, sondern an der Börse für sich arbeiten ließen. Denn die Befragung bezieht sich keineswegs nur auf die „Oberen Zehntausend“, sondern inkludiert Teilnehmende verschiedenster Vermögensgruppen – so gaben beispielsweise 38 Prozent der Befragten an, ein liquides Gesamtvermögen von weniger als 100.000 Euro zu besitzen. Sorgenfrei in die Zukunft zu blicken ist also weniger eine Frage des Geschlechts oder des Grundkapitals als einer langfristigen Vermögensaufbaustrategie – und der richtigen Beratung.

Tipp: Pensionssplitting für Frauen vorteilhaft Seit 2005 gibt es in Österreich die Möglichkeit, in der gesetzlichen Pensionsvorsorge ein sogenanntes Pensionssplitting zu beantragen: Wenn der Mann erwerbstätig ist und der Frau die Betreuung der gemeinsamen Kinder obliegt, kann ein freiwilliges Splitting für die ersten vier Lebensjahre des Kindes vereinbart werden. Die Frau erhält dann eine Gutschrift von ihrem Partner, die ihre eigene Pension erhöht. Der Antrag muss bis zum vollendeten siebenten Lebensjahr des Kindes gestellt werden. Das Pensionssplitting war im Regierungsprogramm von türkis-grün sogar als verpflichtend vorgesehen. Das wäre ein großer Fortschritt für alle Frauen und würde die Pensionslücke zumindest teilweise entschärfen – ob es zu einem verpflichtenden Pensionssplitting kommt, ist jedoch in Zeiten von pandemiebedingten Notbudgets fraglich.

