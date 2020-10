Der Fiskus nascht mit

Kosten und Steuern können sich beim Investment erheblich auf die Performance auswirken. Dabei gibt es einige Tipps, die es zu beachten gilt – und auch ein Hang zum Feilschen hilft.

Welche Rendite müssen Anleger mit Wertpapieren erwirtschaften? Das kommt auf die Kaufnebenkosten an. Denn damit sich das Investment lohnt, gilt es, zunächst die Kosten zu verdienen. Dabei ist der Kauf eines einzelnen Wertpapiers meistens am teuersten. Das spricht eindeutig für Fonds: Ein Depot aus 50 Aktien zusammenzustellen kostet viel mehr, als einen Fonds zu wählen, der genau diese 50 Aktien umfasst.

Am günstigsten sind Onlinebroker und Direktbanken: Sie arbeiten meistens mit „Flat Fees“, bei denen aktive Investoren für eine bestimmte Grundgebühr im Monat so viel handeln können, wie sie wollen – wenn auch oft nicht an allen Börsen, sondern nur an den wichtigsten Märkten. Aber auch bei der Hausbank sind Depotgebühren und Kauf- und Verkaufsspesen meistens nicht in Stein gemeißelt und lassen sich mit geschickter Verhandlung auch deutlich senken. In der Praxis sind die Nebenkosten also nicht im hohen Prozent-, sondern im niedrigen Promillebereich und lassen sich mit anderen Kosten für Online-Finanzdienstleistungen wie Kontoführung, Buchungszeilen usw. vergleichen. Aufgrund hoher Kosten von einem Investment Abstand zu nehmen ist heute also nicht ratsam.

Die Kosten, die bei Kauf, Verkauf und Verwaltung anfallen, sind aber nur eine Seite der Medaille: Auch der Fiskus will einen Teil vom Kuchen haben. Früher waren Aktien steuerlich im Vorteil, denn nach einem Jahr Mindestbehaltedauer („Spekulationsfrist“) konnten Anleger Kursgewinne steuerfrei lukrieren. Das ist inzwischen vorbei: Seit April 2012 sind realisierte Wertsteigerungen generell – somit unabhängig von Behaltedauer und Beteiligungsausmaß – steuerpflichtig und unterliegen, genau wie die laufenden Einkünfte aus Kapitalvermögen der Besteuerung („Vermögenszuwachsbesteuerung“).

Sofern ein inländisches Kreditinstitut involviert ist, erfolgt die Besteuerung im Wege der von der Bank einzubehaltenden Kapitalertragsteuer („KESt-Abzug“). Mit der Steuerreform 2015/2016 wurde der KESt-Satz von 25 auf 27,5 Prozent erhöht. Lediglich Geldeinlagen und nicht verbriefte Forderungen bei Kreditinstituten unterliegen weiterhin einem 25-prozentigen Steuersatz (das sind in der Praxis Zinsen aus Sparbüchern und Girokonten).

Aktien

Die Definition von Aktien richtet sich nach dem Gesellschaftsrecht. Auch ausländische Anteilsrechte fallen in diese Kategorie, wenn die ausländische Gesellschaft mit einer inländischen AG oder GmbH vergleichbar ist.

Altbestand: Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen, die vor dem 1. Jänner 2011 angeschafft wurden, sind steuerfrei.

Neubestand: Gewinne aus Veräußerungen von Wertpapieren, deren Anschaffung ab dem 1. Jänner 2011 erfolgt ist, unterliegen der KESt von 27,5 Prozent.

Anleihen

Anleihen (auch Schuldverschreibungen) sind Wertpapiere, in denen sich der Aussteller dem Inhaber gegenüber zur Verzinsung des erhaltenen Kapitals und zu dessen Rückzahlung gemäß den Anleihebedingungen verpflichtet. Neben diesen Anleihen im engeren Sinne gibt es auch Schuldverschreibungen. Ausschlaggebend ist aber nicht die Bezeichnung, sondern die konkrete Ausgestaltung des Produkts.

Altbestand: Gewinne aus der Veräußerung von Anleihen, die vor dem 1. Oktober 2011 angeschafft wurden, sind steuerfrei.

Neubestand: Gewinne für Veräußerungen von Anleihen, die ab dem 1. April 2012 angeschafft wurden, unterliegen dem KESt-Abzug von 27,5 Prozent, wenn sie öffentlich angeboten wurden – das sind die meisten Anleihen in Österreich.

Zertifikate

Zertifikate sind Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von einem zugrundeliegenden Basiswert orientiert (z. B. einem Aktienindex). Der Rückzahlungsanspruch richtet sich nach der Wertentwicklung des Basiswertes. Laufende Zinszahlungen werden oft nicht vereinbart.

Alt-Übergangsbestand: Erträge für Käufe vor dem 1. Oktober 2011 unterliegen dem Grunde nach der KESt von 27,5 Prozent. Es bestehen abhängig von der Ausgestaltung des Zertifikates aber zahlreiche Sonderregelungen, etwa für Discountzertifikate und Hebelzertifikate.

Neubestand: Kapitalerträge aus der Veräußerung und Einlösung von Zertifikaten, deren Anschaffung ab 1. Oktober 2011 erfolgt ist, unterliegen als Einkünfte aus Derivaten dem KESt-Abzug durch die inländische depotführende bzw. auszahlende Stelle, wenn sie öffentlich angeboten wurden.

Investmentfonds

Die Fondsbesteuerung ist auch nach der Neuregelung unverändert komplex („weiße“ Fonds, „schwarze“ Fonds, Berücksichtigung von ausschüttungsgleichen Erträgen) und für jeden Fonds gesondert zu prüfen. Eine wesentliche Änderung gibt es: Diese betrifft den Verkauf von Fondsanteilen. Im Privatvermögen unterliegt diese nach dem neuen Regime immer der KESt (zuvor steuerfrei nach Ablauf der Spekulationsfrist). Im Falle der Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermögen natürlicher Personen ist der Veräußerungsgewinn nicht mehr nach dem progressiven Einkommensteuertarif zu versteuern, sondern unterliegt dem besonderen Steuersatz von 27,5 Prozent.

VIER WICHTIGE DOKUMENTE FÜR DAS PRIVATE VERMÖGENSMANAGEMENT 1. Testament

Mit dem Ableben tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft – diese entspricht nicht immer dem Willen des Verstorbenen. Durch das Erstellen eines klar formulierten Testaments kann hier entgegengewirkt werden und Streitigkeiten zwischen den Erben wird vorgebeugt. Das Testament lässt sich jederzeit ändern, immer handschriftlich, mit Datum, Ort und Unterschrift. Für die Gültigkeit ist keine notarielle Beglaubigung notwendig. Allerdings müssen gewisse Formvorschriften erfüllt werden, weshalb es empfehlenswert ist, sich entsprechend beraten und das Testament auch im Testamentsregister erfassen zu lassen. 2. Vorsorgevollmacht

Auch eine Krankheit oder ein schwerer Unfall kann Menschen ihrer Handlungsfähigkeit berauben. Lediglich vier Prozent der Österreicher sind sich dessen bewusst und haben eine Vorsorgevollmacht verfasst. Sollte keine Vorsorgevollmacht vorhanden sein, wird vom Gericht ein Sachwalter bestimmt. Vielen Menschen ist jedoch nicht bewusst, dass in einem solchen Fall ein Dritter über die Geschicke der Angehörigen bestimmt. Bei Bedarf können unterschiedliche Personen für die diversen Bereiche – etwa Wertpapiere oder Immobilien – bevollmächtigt werden. 3. Patientenverfügung

Acht Prozent der Österreicher haben eine Patientenverfügung festgelegt. Damit schützen sie sich davor, dass Ärzte sie gegen ihren Willen bis zur letzten Stunde hin mit allen Möglichkeiten der modernen Medizin behandeln, falls sie ihren Willen selbst nicht mehr kundtun können. Allerdings sollte auch eine Patientenverfügung nicht ohne Beratung erstellt werden. Zudem sollte das Dokument im Patientenverfügungsregister des österreichischen Notariats und der österreichischen Rechtsanwälte registriert werden. 4. Digitaler Nachlass

Immer mehr ein Thema wird der sogenannte Digitale Nachlass: Dazu gehören Facebook, Twitter, LinkedIn, E-Mail- und Paypal-Accounts oder Dokumente in cloudbasierten Online-Speicherorten, oft auch mit Passwörtern geschützt. Der digitale Nachlass geht in die Gesamtrechtsnachfolge über: Die Erben entscheiden, was mit den Accounts geschieht. Regelt man den digitalen Nachlass nicht, kann es zu einer Reihe von Problemen kommen. Es bleiben beispielsweise Vermögenswerte unerkannt oder Kosten fallen an, weil zahlungspflichtige Internetdienste weiterlaufen.

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)