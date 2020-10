Noch keine zweite Welle am Arbeitsmarkt

Leere Gastronomiebetriebe sorgen in allen Bundesländern für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Besonders drastisch ist dieser Effekt in Tirol.

Die Zahl der Arbeitslosen lag im September zwar um rund 74.000 Personen über dem Vorjahr, allerdings wurde diese Differenz im Verhältnis zum August weiter kleiner.

Seit Anfang September erhöhte sich die Zahl der Covid-19-Infizierten in Österreich sprunghaft und liegt nun konstant auf einem wesentlich höheren Niveau als noch im Sommer. Das sorgte für eine neuerliche Verschärfung der Maßnahmen - etwa in der Gastronomie. Auf dem Arbeitsmarkt hat dies bislang jedoch noch keine Spuren hinterlassen. Es gebe keine „zweite Welle beim Anstieg der Arbeitslosigkeit“, so AMS-Vorstand Johannes Kopf am Donnerstagvormittag anlässlich der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für den September.

Demnach waren im vergangenen Monat hierzulande 409.000 Menschen arbeitslos gemeldet oder in einer Schulung. Das sind zwar um rund 74.000 Menschen oder 22,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Vergleicht man den Wert jedoch mit den Daten aus dem August, dann wird ersichtlich, dass es sogar eine leichte Entspannung am Arbeitsmarkt gegeben hat. So lag die Arbeitslosigkeit einen Monat zuvor nämlich noch um 92.000 Personen über jener des Vorjahreszeitraums.

Lage in Tirol am drastischsten

Etwas stärker zugelegt gegenüber dem Vorjahr hat die Arbeitslosigkeit bei den Männern, deren Zahl sich um 28,8 Prozent erhöhte, während die Zahl der arbeitslosen Frauen um 26,1 Prozent nach oben ging. Regional zeigen sich dabei deutliche Unterschiede: Unrühmlicher Spitzenreiter beider Zunahme der Arbeitslosigkeit ist nach wie vor Tirol, wo aufgrund des Einbruchs im Toursimus die Zahl der Menschen ohne Job gegenüber dem Vorjahr um 48,2 Prozent auf fast 20.000 Personen zugelegt hat.

Auf der anderen Seite der Skala liegt Kärnten. Dort stieg die Arbeitslosigkeit gegenüber dem September 2019 nur um 12,8 Prozent auf ebenfalls knapp 20.000 Menschen an. Die in absoluten Zahlen mit Abstand meisten Arbeitslosen gibt es aber in Wien. Dort waren im September knapp 139.000 menschen ohne Job - ein Plus von 27,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

(jaz)