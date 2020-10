Grundlagenwissen: Wertvolle Informationsquellen

(c) Getty Images/iStockphoto (agrobacter)

Websites, Blogs und Wissensplattformen: Hier finden sich nützliche Tipps.

Börsenlexikon

Sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene finden hier auf der Website der Wiener Börse die wichtigsten Begriffe zum Thema Börse und Wertpapiere einfach erklärt. Hoher Stellenwert wurde dabei auf ein möglichst breites Spektrum gelegt – eine qualifizierte Beratung ersetzt das Börsenlexikon dabei nicht, sondern soll interessierten Anlegern einen ersten Überblick ermöglichen.

www.wienerborse.at/wissen/boersenlexikon/, www.savedo.at/finanzlexikon

Finanzblogs

Englischsprachige Websites mit spannenden Finanzinhalten gibt es sehr viele – etwa von Fondsgesellschaften und Hedgefonds-Gurus wie Ray Dalio. Auch im deutschsprachigen Raum ist die Auswahl an Finanz-Websites und -Blogs in den vergangenen Jahren stets gewachsen, wobei auf unabhängigen Websites oft sehr viel Fachwissen vorausgesetzt wird und Grundlagenwissen sich vor allem in den Blogs der Banken und Fondsgesellschaften findet.

www.aktien-portal.at, www.diepresse.com/1340440/geldlexikon

Nützliche Tipps für Sparefrohs

Eine beliebte Unterkategorie von Finanz-Blogs stellen jene Websites dar, wo es vor allem um Spartipps geht – immer in Verbindung mit Tipps, wie Anleger das Ersparte investieren sollen, um ihren finanziellen Wohlstand zu verbessern. Dort finden sich oft Haushaltsrechnungen aus der Kategorie „Vorher-Nachher“, die meistens einfach und nachvollziehbar zeigen, wie jeder mit wenigen Änderungen in seinem persönlichen Lebenswandel regelmäßig mehr Geld zur Seite legen kann, um gegen finanzielle Engpässe gerüstet zu sein.

www.mrmoneymustache.com, www.modernfrugality.com

Investmentplattformen für Frauen

Damensache.at ist eine unabhängige Plattform, mit dem Ziel, Frauen über Finanz- und Altersvorsorge aufzuklären und dazu zu motivieren, einschlägige Handlungen zu setzen, damit sie ein finanziell selbstbestimmtes Leben führen können – unabhängig von Alter, Bildung oder Vermögenslage. Mit The Female Factor gibt es auch einen eigenen Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, erste Anlaufstelle für Frauen zu werden, die an den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Karriere arbeiten.

www.damensache.at, www.femalefactor.global

("Die Presse - Finanzwissen", Print-Ausgabe, 02.10.2020)