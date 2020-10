Natur-Talente: Wenn Flower-Power plötzlich "slow" sein soll

Über ihr „Projekt Blume“ verkaufen zwei Wiener saisonale Blumen aus der Region. Florieren soll in erster Linie nicht unbedingt das Geschäft, sondern vielmehr der Gedanke dahinter.

„Nie hätte ich mir gedacht, dass ich einmal Blumen ausliefere“, erzählt Gloria-Victoria Iordanov. Doch als der Lockdown verhängt wurde und sie dadurch mehr Zeit zuhause verbringen musste - und dieses ein wenig aufhübschen wollte - kamen ihr ein paar Fragen in den Sinn. Zum Beispiel: Woher kommt der Strauß Rosen, den sie sich beim Supermarkt um die Ecke kauft? Und wie passt es zu ihrem nachhaltigen Lebensstil, sich hochgespritzte Tulpen aus Holland oder gar aus Südamerika in die Wohnung zu holen? „Die Frage ist ja immer, womit umgebe ich mich? Wenn ich diesen Ansatz bei Lebensmitteln habe, also dass ich im Winter zum Beispiel keine Erdbeeren essen möchte, warum dann nicht auch bei anderen Dingen in meinem Leben?“

Und so sah sie sich auf Märkten um, fragte bei Gärtnereien nach, schaute Wiener Floristen auf die Finger. Und stellte schnell fest: Die Nachfrage ist zwar noch nicht wirklich groß, „weil das Thema Nachhaltigkeit bei Schnittblumen noch nicht so präsent ist“. Allerdings gebe es durchaus auch genug Blumen in Österreich, nur kommen diese noch nicht so recht bei den Menschen an.

Und so hat sie gemeinsam mit ihrem Freund Mateusz Szmalec das „Projekt Blume“ ins Leben gerufen. Jeden Samstag, seit Anfang Herbst nur mehr jeden zweiten, liefern sie regionale und saisonale Blumen aus - direkt vor die Haustüre ihrer Kunden.

Herzensprojekt. Sie hätten ohne großartige Expertise „einfach damit begonnen“, erzählt Iordanov. Denn hauptberuflich sind beide in einem völlig anderen Bereich tätig, doch „gerade wenn man viel Zeit vor dem Computer sitzt, ist es ein angenehmer Ausgleich, in der Natur zu arbeiten.“ So läuft das Projekt nebenbei, hat sich zu einer Art „Herzensprojekt“ entwickelt. „Vor ein paar Monaten haben wir nicht viel von Blumen verstanden und uns auch, ehrlich gesagt, nicht viel mit ihnen beschäftigt. Wir wussten nicht, woher die Blumen kommen und ob sie zur Zeit überhaupt natürlich wachsen."

Mit ihrem Projekt haben sie sich viel Wissen angeeignet und verstanden, worauf es ankommt: „Es ist alles im Entstehen und wir lernen jeden Tag dazu“. Zum Beispiel über Rittersporn, Hortensien, Sedum, Limonium, Liguster, Sonnenaugen, Schafgarbe, Mutterkraut, Marienglockenblumen oder über verschiedene Wiesenblumen, die sie in Zusammenarbeit mit Wiener Gärtnereien von Feldern in der Umgebung beziehen.

Dies ist auch mit „Slow Flowers“ gemeint. Dass man „mit den Saisonen geht": „Wir sind in dieser Hinsicht sehr verwöhnt, können fast alles zu jeder Jahreszeit kaufen, konsumieren im Übermaß. Aber tatsächlich ist es nicht selbstverständlich, rund um das Jahr frische Tulpen zu bekommen. Diese werden dann unter ganz anderen Bedingungen gezüchtet, etwa in Glashäusern, oder kommen von weiter weg."

Kreativität. Auch einmal nachzufragen, zu hinterfragen, woher die Produkte - in diesem Fall die Blumen - kommen, das würden die beiden ihren Kunden gerne mitgeben. Aber auch: die Freude am Gestalten. „Wir sagen ja bewusst nicht Blumenstrauß, sondern Blumenbund. Es ist oft eine wilde Kreation, die wir ausliefern.“ Kunden könnten sich dann ihren Bund selbst arrangieren und anpassen. „Jeder hat einen anderen Stil, unterschiedliche Vasen und Gefäße. Es ist etwas anderes, ein fix und fertiges Produkt zu kaufen, anstatt sich zu überlegen: 'Wie könnte ich das bei mir zuhause gestalten?'“.

Vor diesem Hintergrund kommt nun schon bald eine neue Aufgabe auf die Bezieher der wilden Blumen zu. Denn mit den warmen Jahreszeiten gehen auch die saisonalen Blumen zu Ende - und damit auch das „Projekt Blume". Bevor sie sich in die Winterpause verabschieden, geben die Betreiber aber noch Tipps fürs Blumentrocknen. Denn das sei eine schöne Alternative zu Frischblumen. „Viele Blumen sehen auch trocken schön aus. Man kann mit Zweigen experimentieren, mit Gräsern, einen Blumenkranz aus Trockenblumen gestalten - es gibt viele Möglichkeiten."

>>> Zum „Projekt Blume"