Was Salzburgs Fußballer und Dominic Thiem eint

Von lähmende Pleiten der Vergangenheit, der Last des Favoriten - und wirklich befreienden Siegen.

Fußballmeister Salzburg hat es also endlich geschafft. Im zwölften Anlauf glückte dem heimischen Ligaprimus die erstmalige Qualifikation für die Champions League, der Weg dorthin aber war weitaus beschwerlicher als angenommen. Maccabi Tel Aviv, das sah auch Sportdirektor Christoph Freund nach dem Spiel so, war ein Gegner, den man schlagen musste, der nicht zum Stolperstein werden durfte. Schon gar nicht, nachdem der Underdog im Rückspiel gleich elf Spieler aufgrund positiver Coronatests vorzugeben hatte, also mit einer B- bis C-Elf antrat.