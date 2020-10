Fake News können gerade jetzt tödlich sein

In Pandemiezeiten geraten Lügner wie Trump in Bedrängnis, die Gefährlichkeit von Falschnachrichten wird zur allgemeinen Erfahrung.

Anything goes, alles geht. Das war und ist bis zum heutigen Tag die Kommunikationsmaxime eines Donald Trump, der in seiner Amtszeit bis zum Juni diesen Jahres mehr als 20.000 Mal die Unwahrheit gesagt hat, wie die „Washington Post“ in mühevoller Kleinarbeit dokumentierte. Das Grundprinzip seiner auf allen Kanälen verbreiteten Meinungs- und Propagandashow lautet: Realitätszensur durch Rauschen, Ermüdung durch Verwirrung, Zerstörung der Maßstäbe durch die Produktion von Chaos und den Ausstoß von Nonsens-Meldungen. Bis niemand mehr so genau sagen kann, was eigentlich stimmt. Bis Faktum und Meinung ununterscheidbar geworden sind. Bis Menschen erschöpft und verstört im Gestöber der Halbwahrheiten und im frei umherwirbelnden Informationskonfetti auf das zurückgreifen, was sie ohnehin glauben oder doch glauben wollen. Donald Trump hat auch in der tumultartigen Fernsehdebatte mit dem Herausforderer Joe Biden am Dienstagabend jede Menge Lügen und Falschbehauptungen präsentiert – ganz gleich, ob es um angebliche Horrorpläne der Demokraten oder vermeintliche Betrügereien bei der Briefwahl ging. Er steht, wie die „New York Times“ enthüllte, hoch verschuldet womöglich vor einem persönlichen Finanzdesaster. Und doch: Er feiert sich selbst, unverdrossen.