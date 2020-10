Der Soundtrack der Revolution

Der Herbst als Zeit des Übergangs, des Umsturzes, der Revolution.

Leise, getragen und im Pfeifton kommt die Weise daher, und doch kündet die Melodie von etwas Neuem und Großem – vom Wind des Wandels. Wolkenverhangen und unheilsschwer ist der Himmel, die Blätter fallen, der Wind streicht übers Land. Der Herbst als Zeit des Übergangs, des Umsturzes, der Revolution.

Und schon brechen Mauern ein, stürzen Denkmäler, werden Stacheldrahtzäune zerschnitten und fallen Regime wie Dominosteine – und das zum Soundtrack von „Wind of Change“ der deutschen Rockband Scorpions. „Die Magie des Augenblicks in einer glorreichen Nacht.“ So hat sich der Herbst 1989 in den Köpfen von Verschwörungstheoretikern abgespielt. Klaus Meine als Mastermind, der einen Song im Auftrag der CIA schrieb, der zum Sturm aufbrauste und die Diktaturen von Warschau über Ostberlin und Prag bis Sofia hinwegfegte. Ein Hirngespinst? Ein Tagtraum?

Nicht in den Weiten des Internets. Nach dieser Logik hätte der KGB Paul McCartney die Hand geführt für den Beatles-Song „Back in the USSR“. Schade nur, dass die Verschwörungstheorie wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht: Klaus Meine hat „Wind of Change“ zwar im Spätsommer 1989 geschrieben, aber erst im November 1990 veröffentlicht. Ein klarer Fall von Spiritismus also, der die Revolution 1989 in Gang gesetzt hat.

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2020)