Am Stadtpark: Hilton Vienna Park fertiggestellt

Nach knapp zweijähriger Bauzeit wurde das 15-stöckige Luxushotel samt neuem Konferenzzentrum an den Eigentümer übergeben.

Nach knapp zweijähriger Bauzeit wurde das Hilton Vienna Park in Wien an den gleichnamigen Eigentümer übergeben. Investor United Benefits zeichnet für die gesamte Projektentwicklung des 15-stöckigen Gebäudes samt 663 Zimmern und Suiten sowie einer Executive Lounge mit Terrasse in Blickrichtung Stephansdom verantwortlich.

Executive Lounge APA/Majcan

Das neue Konferenz- und Eventcenter verfügt über knapp 3500 Quadratmeter. Das Interieur-Design wurde von Goddard Littlefair aus London umgesetzt.