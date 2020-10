Goldene Regeln, Dreiecke und Börsen-Omas

Drucken

Hauptbild • Die Expertenrunde, welche die Teilnehmer beim Workshop fPlus - Frauen & Finanzen der „Presse“ mit Wissen rund um Vorsorge- und Kapitalmarktthemen versorgte: Robert Ulm, Marietta Babos, Larissa Kravitz sowie Andreas Feuerstein (v. l.). (c) Roland Rudolph

Vier Experten erzählten Anlegerinnen bei einem informativ-unterhaltsamen Workshop, worauf es beim Investment zu achten gilt. Der wichtigste Tipp ist, jetzt anzufangen – denn die Zeit steht nicht still.

Welche Strategien helfen Frauen, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen? Was sind die drei wichtigsten Parameter beim Investment? Warum fahren die Gefühle Hochschaubahn, wenn sich Kapitalmärkte schwankungsfreudig zeigen? Diese und andere Fragen wurden beim Workshop fPlus Frauen & Finanzen vergangene Woche in Wien beantwortet. Durch den informativen Nachmittag führte Eva Komarek, General Editor for Trend Topics Styria Media Group AG. Am Schluss waren sich die Teilnehmerinnen einig: Es reicht nicht aus, dass sie selbst wissen, wie sie ihre finanzielle Zukunft in die Hand nehmen – sie werden auch Freundinnen, Kolleginnen und Familienmitglieder auf die Vorteile der privaten Vorsorge aufmerksam machen.

Zukunft in die Hand nehmen

Denn, dass Handlungsbedarf besteht, ist klar: Selbst wenn eine Frau, die mitten im Erwerbsleben steht, zum ersten Mal ihr Pensionskonto prüft und erkennt, dass ihr eine Pensionslücke droht, tun viele erst einmal gar nichts – viele verharren in „Schockstarre“, wie Marietta Babos, Gründerin der Finanzplattform Damensache.at sagte. „Dabei ist es ein nachvollziehbarer Wunsch, dass man nach 40 Arbeitsjahren nicht von einem Einkommensniveau leben möchte, das man am Anfang der Karriere hatte“, so die Expertin. „Das ist ein Thema, das letzten Endes alle betrifft – Frauen mehr, aber auch Männer.“ Laut Babos' Studien sehen 90 Prozent der befragten Frauen die Verantwortung für die finanzielle Absicherung bei sich selbst. Das spricht für den Aufbau der dritten Säule, der privaten Vorsorge. Denn die zweite Säule, die betriebliche Vorsorge, ist in Österreich – anders als beispielsweise im westlichen Nachbarland Schweiz – noch wenig verbreitet. „Die Abfertigung ist keine betriebliche Vorsorge“, widerlegte die Expertin einen Irrglauben.

„Mittelfristige Finanzziele können mit einem Wertpapierdepot erreicht werden. Beim langfristigen Vermögensaufbau kommen fondsgebundene Lebensversicherungen ins Spiel.“ Marietta Babos, Damensache.at

„Viele kennen keine Vorsorgeinstrumente, sondern nur das Sparbuch“, so ein Einwand aus dem Publikum: „Wer mit Mitte 40 anfängt, zehn Prozent des Gehalts zur Seite zu legen oder bei der Geburt der Kinder das bis dahin angesparte Vermögen wieder ausgibt, bekommt langfristig ein Problem.“ Das unterstreicht auch Babos: Sie stellte dem Publikum das „magische Dreieck“ der Kapitalanlage vor. Diese besagt: Jedes Investment befindet sich im Spannungsfeld zwischen den drei Eckpunkten Sicherheit, Ertrag und Liquidität. Einen „Free Lunch“ gibt es nicht, risikolose Erträge sind eine Erfindung von selbst ernannten Anlage-Gurus. Zudem gehört das Dreieck heute um zwei Punkte zum Fünfeck ergänzt: Inflation und Steuern. „Denn Inflation bedeutet, dass das Geld ohne aktiven Vermögensaufbau mit Wertpapieren automatisch an Kaufkraft verliert“, so Babos. Und das Thema Steuern ist beim Investment äußerst wichtig: Wer etwa einen Fonds direkt kauft, muss von den Erträgen 27,5 Prozent KESt an den Fiskus abführen – oder bloß vier Prozent Versicherungssteuer zahlen, wenn das Investment über eine fondsgebundene Lebensversicherung erfolgt.

Notgroschen zur Seite legen

Eine Notreserve braucht es immer, drei bis sechs Monatsgehälter sind dafür ideal. Doch den Rest der verfügbaren Mittel gilt es, gewinnbringend und breit diversifiziert anzulegen. „Mittelfristige Finanzziele können mit einem Wertpapierdepot erreicht werden“, so die Damensache.at-Gründerin. „Die Pensionsvorsorge ist ein Mittel für den langfristigen Vermögensaufbau, hier kommen fondsgebundene Lebensversicherungen ins Spiel.“ Dazu gilt es, zwei wichtige Versicherungen nicht zu vergessen: Erstens die Berufsunfähigkeitsversicherung – als Schutz gegen den Verlust der Arbeitsfähigkeit. Denn der Staat zahlt seit 2014 wirklich nur in Ausnahmefällen, die Ablehnungsquote liegt bei 70 Prozent, und selbst dann nur wenig: Die Höhe der Leistung liegt bei Frauen bei durchschnittlich 830 Euro im Monat. „Die Berufsunfähigkeitsversicherung gilt auch immer für den letzten Beruf: Wer als Marketingleiter angefangen hat und als CEO aufhört, profitiert auch vom höheren Gehalt – ohne dass dafür eine Meldung an die Versicherung bei jedem Karrieresprung notwendig wäre“, so die Expertin.

„Wann ist der beste Zeitpunkt, um sich von Wertpapieren zu trennen? Es gilt, investiert zu bleiben, solange man dasselbe Investment auch aktuell zum aktuellen Preis tätigen würde.“ Larissa Kravitz, Buchautorin

Larissa Kravitz, Finanzbloggerin und Buchautorin stellte beim Workshop die vier goldenen Regeln des Investments vor. Der erste besagt, mit dem Investment nicht zu warten: „Der beste Zeitpunkt für den Einstieg bei Wertpapieren war vor 20 Jahren – der zweitbeste ist genau jetzt. Es geht darum, den Schritt zu wagen und aktiv zu werden.“ Der zweite Ratschlag heißt: „Investiere nur in Dinge, die du verstehst.“ Denn auch bei Anlage- und Finanzskandalen ist der Grund meistens der, dass die Anleger die Produkte nicht verstanden haben, die sie gekauft haben. Der dritte Punkt besagt, das Risiko abzusichern – über Diversifikation oder das Ziehen von Limits, die bei fallenden Kursen automatisch ausgelöst werden. Und last but not least müssen sich Anleger immer wieder mit ihrem Depot beschäftigen: „Wann ist der beste Zeitpunkt, um sich von Wertpapieren zu trennen? Es gilt, investiert zu bleiben, solang man dasselbe Investment auch aktuell zum aktuellen Preis tätigen würde“, fasste Kravitz die vierte Grundregel zusammen.

„Wir sind alle fleißig, unser Geld sollte es auch sein“, so Andreas Feuerstein, Investor Relations Director der S IMMO AG. „Zu allererst sollte ich meine persönlichen Ziele definieren: Wie viel will und kann ich veranlagen? Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Und auch über den Zeithorizont meiner Veranlagung sollte ich mir im Klaren sein. Bevor ich eine Entscheidung über ein Investment treffe, sollte ich mich jedenfalls ausreichend informieren und Angebote vergleichen.“ Kriterien, nach denen man seine Anlage bewerten sollte, sind zum Beispiel Rendite, Sicherheit und Risiko, Höhe des Betrags oder auch die Liquidität. Ebenso zählen Flexibilität, Transparenz, der Veranlagungszeitraum und Haftungen. Aber auch die Spesenstruktur sowie Nachschuss- und Rückzahlungspflichten sollte man im Auge haben. „Natürlich soll mir mein Investment auch Spaß machen und mich nicht belasten“, so Feuerstein. „Am besten findet man eine Strategie, die man einhalten und jederzeit wiederholen kann. Wenn ich ein System habe, das leicht und emotionslos reproduzierbar ist, schütze ich mich vor voreiligen Bauchentscheidungen, die ich ansonsten möglicherweise irgendwann bereue. Entscheidend ist, dass man am Ende nur Finanzprodukte kauft, die man versteht.“



Gier und Angst meiden

Robert Ulm, CEO Hello bank!, stellte bei seinem unterhaltsamen Vortrag das Spannungsfeld zwischen Gier und Angst sehr einleuchtend dar: „Gier und Angst sind die schlechtesten Ratgeber überhaupt. Denn sie sind negative Emotionen, und negative Emotionen führen zu Fehlern.“ So sollten Anlegerinnen ihr Depot nicht nach einem Streit in der Familie umschichten, rät Ulm. An der Börse ist aber auch der Drang zum Reichwerden zu wenig: Es braucht Interesse, Geduld und Disziplin. Der Hello-bank!-CEO empfiehlt auch, möglichst früh mit dem Investment anzufangen. „Aber es ist niemals zu spät“, so Ulm mit Verweis auf eine der erfolgreichsten Investorinnen Deutschlands – die „Börsen-Oma“ Beate Sander.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2020)