Handlungsbedarf durch Niedrigzinsen

Klassische Sparformen sind in Zeiten von Niedrigzinsen unattraktiv. Alternativen bietet der Kapitalmarkt.

Wissen ist die beste Möglichkeit, auf Dauer ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen, betont Ernst Vejdovszky, Vorstandsvorsitzender der S IMMO AG: „Fehlendes Wissen trägt zur Verunsicherung bei und führt dazu, dass weite Teile der österreichischen Bevölkerung den Kapitalmarkt meiden.“

Eine nachhaltige Änderung im Mindset der Österreicher wird nur funktionieren, wenn bereits im Schulunterricht von Beginn an grundlegende wirtschaftliche Kenntnisse vermittelt werden. Klar ist, dass Aktieninvestments nicht für alle geeignet sind und ein gewisses Maß an finanzieller Unabhängigkeit voraussetzen. Aber gerade in Zeiten von Niedrigst- und Negativzinsen ist es erschreckend, wie wenige Menschen bereit sind, die klassischen (und aktuell verlustbringenden) Spar- und Anlegeformen zu verlassen.“ Die Angst bzw. Scheu vor dem Kapitalmarkt sind aus unserer Sicht auf verschiedene Komponenten zurückzuführen“, so der S-IMMO-AG-CEO. „Einerseits haben sicherlich Verfehlungen in der Vergangenheit für einen Vertrauensverlust gesorgt. Hier wurde aber mit ausführlichen Corporate-Governance-Initiativen entschlossen und erfolgreich gegengewirkt. Andererseits trägt aber auch fehlendes Wissen zur Verunsicherung der Bevölkerung bei. Es ist an der Zeit, dass die Politik ihre Verantwortung erkennt und stärker für Emittenten, Anleger und die Börse eintritt.“

Die S IMMO AG hat sich zum Ziel gesetzt, gerade Frauen aktiv für Investment zu begeistern. Aus zweierlei Gründen, wie Vejdovszky sagt: „Erstens zeigen unsere Erfahrung aber auch Studien zu dem Thema, dass es zu wenige Aktionärinnen gibt. Ein Aktienbesitz ist die aktive Teilnahme an wirtschaftlichen Prozessen und ich fände es ausgesprochen begrüßenswert, hier zunehmend auch Frauen in den Hauptversammlungen, den verschiedenen Gremien und im Aktionariat zu haben.“

Finanzielle Absicherung

Der andere Grund basiert auf einer traurigen Wahrheit, so der S-IMMO-AG-CEO – nämlich darauf, dass die Einkommen von Frauen weiterhin deutlich unter jenen der Männer liegen. Niedrigere Erwerbseinkommen und Versicherungsverläufe, die vor allem durch Kindererziehung Lücken aufweisen, schlagen sich auch in niedrigeren Pensionen und einem höheren Armutsrisiko nieder. Somit liegt es nahe, dass es für Frauen noch einmal deutlich relevanter ist, sich früh und intensiv mit ihrer finanziellen Absicherung zu beschäftigen. Das müssen natürlich nicht zwangsläufig gleich Aktien sein – es gibt die verschiedensten Anlageprodukte, die hier je nach persönlichen Rahmenbedingungen sinnvoll sein können.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2020)