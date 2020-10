Frauen sind oft die besseren Anleger

Investieren ist kein „Male Business“: Frauen sind risikobewusster und laut Studien beim Investment erfolgreicher.

Robert Ulm, CEO der Hello bank!, hat anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums seines Hauses eine Finanzbildungs-Initiative gestartet. Das Wissensangebot unterstützt Frauen wie Männer dabei, eigenständig an der Börse zu handeln und aktiv zu investieren. „Wir wenden uns an selbstbestimmte Kunden und unterstützen sie dabei, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen“, sagt Ulm.

Denn die Kunden werden immer mündiger und brauchen fundierte Informationen für ihre Anlageentscheidungen – und diese „Financial Literacy“ stellt die Hello bank! digital, überall rund um die Uhr abrufbar, ohne Verpflichtungen und kostenfrei zur Verfügung. „Gerade die jungen Menschen wissen heute: Wenn sie eine finanzielle Vorsorge aufbauen möchten, kommen sie an Wertpapieren nicht vorbei“, betont der Hello-bank!-CEO.

„Das Sparbuch ist nicht dazu geeignet, Geld zu vermehren – welches Produkt richtig ist, kommt aber auf die individuelle Vermögenssituation und Anlageziele an. Das Wichtigste, was jeder in seinem Depot haben muss, ist Wissen – Wissen ist viel wichtiger als Aktien, Zertifikate und Fonds.“ Immer mehr Frauen interessieren sich dabei für das Wissensangebot der Hello bank!, wie der CEO sagt. Er würde sich wünschen, dass die Hälfte der Kunden Frauen wären: „Investieren ist alles andere als ein ‚Male Business‘: Studien beweisen, dass Frauen – sofern sie sich erst für aktives Investment entscheiden – die besseren Investoren sind und aufgrund ihrer risikobewussten Herangehensweise nachhaltig eine höhere Performance als Männer erwirtschaften.“



Grundregeln beachten

Die Voraussetzung für einen nachhaltigen Vermögensaufbau ist aber nicht das Geschlecht – es geht darum, die Grundregeln beim Investment zu beachten. Am Ende des Tages sind Anlageerfolge immer eine Mischung aus mehreren Faktoren, betont der Hello-bank!-CEO: Dazu zählen Interesse, Geduld und Disziplin. Wichtig ist auch, nicht alles auf eine Karte zu setzen und das zur Verfügung stehende Kapital zu diversifizieren. Das ist auch mit wenig Geld möglich – etwa über Sparpläne. Vor dem Investment mit Echtgeld macht es auch Sinn, ein Musterdepot zu eröffnen, was bei der Hello bank! kostenlos möglich ist. „Dabei sollten Investoren allerdings beachten, dass ein Musterdepot eine andere Psychologie hat als eines mit echtem Geld“, weist Ulm hin: „Wer im Musterdepot von 5000 Euro Investment auf 1000 zurückfällt und später bei 10.000 ist, freut sich darüber, das Kapital verdoppelt zu haben. Mit echtem Geld wären allerdings viele mit Verlusten ausgestiegen und hätten das Comeback nicht abgewartet.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2020)