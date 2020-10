Ein Streifzug durch Meidling

Von den rauen bis zu den schicken: Durch die Beisl des zwölften Bezirks zieht Stefan Zeisler im Rahmen einer Tour der Vienna Design Week.

Willys Beisl am Meidlinger Markt ist mit seinem knallorangefarbenen Anstrich kaum zu übersehen. Der Ton ist dort zwar ein wenig rauer, die Leute sind aber besonders herzlich, erzählt Stefan Zeisler.



Er führt am Samstag eine Tour durch Meidling, zum Abschluss der Vienna Design Week. Das Festival wählt jedes Jahr einen „Fokusbezirk“ aus, der genauer entdeckt werden soll. Vergangenes Jahr war der Alsergrund dran, nun soll Meidling auf zwei Touren beleuchtet werden. Und wo, so das Motto, lernt man einen Bezirk und seine Bewohner besser kennen als in den Beisln?