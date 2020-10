Linie O wird verlängert ins Nordbahnviertel

Am Samstag eröffnen vier neue Straßenbahnstationen.

Wien. Es ist ein verspäteter Start, aber am Samstag, 3. Oktober, ist es so weit: Die Straßenbahnlinie O wird dann das Nordbahnviertel erschließen. 1,4 Kilometer neue Strecke werden in Betrieb genommen.

Vom Praterstern fährt die Linie auf einem neu verlegten Gleis über die Nordbahnstraße (Stationen Mühlfeldgasse und Nordbahnstraße), biegt Am Tabor rechts und nach rund 150 Metern links in die Bruno-Marek-Allee ein, quasi den zentralen Boulevard des neuen Stadtviertels. Diese geht es dann entlang bis zur Endstelle beim Bildungscampus „Christine Nöstlinger“. Zum Umkehren fährt der O-Wagen eine Wendeschleife.

Eigentlich hätte die Straßenbahn dort schon mit Schulbeginn am 7. September fahren sollen, doch wegen eines Einspruchs gegen die Bauarbeiten kam es zu einer Verzögerung. In der Zwischenzeit hat der Ersatzbus OE die Anbindung zur Schule übernommen.

150 Meter Grüngleis

Als ein Highlight der Strecke preisen die Wiener Linien jene 150 Meter Am Tabor an, auf der die Straßenbahn auf einem Grüngleis fährt. Der Rollrasen wurde in den vergangenen Tagen verlegt. Am Freitag ist eine Jungfernfahrt mit Stadträtin Ulli Sima geplant. Am Samstag beginnt der Regelbetrieb. (eko)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2020)