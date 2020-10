Wörthersee? Wandersee!

Der Wörthersee setzt verstärkt auf Wandern, Sahnestück ist der 54 Kilometer lange Rundwanderweg, der Klagenfurt, Pörtschach, Velden und Maria Wörth in der Höhe verbindet.

Drehen wir die Zeit um ein paar Jahrzehnte vor. Man schreibt das Jahr 2050, und in einem Blog heißt es: „Am Wandersee, vormals Wörthersee, findet das internationale Treffen der Slow-Wanderer statt. Die Hauptbewerbe werden am bekannten Rundwanderweg ausgetragen.“



Der Wörthersee? Ein Wandersee? Das ist (noch) nicht so bekannt, aber unrealistisch ist es – bis auf die Umbenennung – nun auch wieder nicht. Das Baden – bei körperfreundlichen Wassertemperaturen – ist ja zeitlich von Mai bis September begrenzt, und deshalb hat Kärntens Paradesee zwecks Saisonverlängerung längst seine wanderbare Seite entdeckt. Das Gratisbücherl „Die schönsten Wanderungen am Wörthersee“ listet immerhin an die 40 Touren.