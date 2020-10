Salzburg trifft auf Bayern, Atlético und Lok Moskau

Die Losfee beschert Österreichs Meister Duelle gegen Titelverteidiger Bayern München und Atlético Madrid.

Zum zweiten Mal in Folge hat Red Bull Salzburg die Gruppenphase der Champions League erreicht. Donnerstagabend wurden in Genf die Gruppen ausgelost. Österreichs Meister bekommt es ab 20./21. Oktober in Gruppe A mit Bayern München, Atlético Madrid und Lok Moskau zu tun.

Gruppe A: FC Bayern (Alaba/Titelverteidiger), Atlético Madrid, Red Bull Salzburg, Lok Moskau.

Gruppe B: Real Madrid, Schachtar Donezk, Inter Mailand, Borussia Mönchengladbach (Lainer, Lazaro, Wolf).

Gruppe C: FC Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus, Olympique Marseille.

Gruppe D: Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, FC Midtjylland.

Gruppe E: FC Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennes.

Gruppe F: Zenit St. Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio Rom, Club Brügge.

Gruppe G: Juventus Turin, FC Barcelona, Dynamo Kiew, Ferencvaros Budapest.

Gruppe H: Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig (Sabitzer, Laimer), Istanbul Basaksehir.

Spieltermine Gruppenphase ab 20./21. Oktober. Finale am 29. Mai 2021 in Istanbul.

(red.)