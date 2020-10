Langzeitarbeitslosigkeit macht Experten Sorgen

Die Zahl der Arbeitslosen steigt langsamer als in den vergangenen Monaten. Doch der Anteil der Menschen, die länger als zwölf Monate ohne Job sind, wächst rapide – auch ohne Krise. Das kann langfristig dramatische Folgen haben.

Wien. Zunächst die guten Nachrichten: Die Zahl der Arbeitslosen ist im September nicht mehr so stark gestiegen wie in den Monaten davor. 408.853 Menschen waren Ende September arbeitslos gemeldet, davon waren rund 62.000 in Schulungen des Arbeitsmarktservices (AMS). Das war ein Anstieg um 22 Prozent im Vergleich zum September des Vorjahrs. Im April hatte die Arbeitslosigkeit noch um 58 Prozent zugelegt. Die neuerlichen gesundheitspolitischen Maßnahmen zeigten sich „bisher erfreulicherweise nicht in einer ,zweiten Welle‘ beim Anstieg der Arbeitslosigkeit“, resümiert AMS-Vorstand Johannes Kopf.