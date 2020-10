Lockdown spaltet Israels Gesellschaft

(c) APA/AFP/MENAHEM KAHANA

Ein großer Teil der Infektionen in Israel ist darauf zurückzuführen, dass sich Ultraorthodoxe nicht an Coronaregeln halten.

Die Neuinfektionen stiegen in Israel auf fast 9000. Der angezählte Premier Netanjahu ließ daraufhin Demos einschränken. Die Opposition tobt. Unmut regt sich auch gegen Orthodoxe.

Tel Aviv. Trotz des neuerlichen Lockdowns steigen die Covid-19-Infektionszahlen in Israel weiter: Fast 9000 Menschen wurden am Mittwoch positiv getestet. In Reaktion darauf beschloss die Regierung, die aktuelle Ausgangssperre bis zum 14. Oktober zu verlängern. Bis zur vollständigen Aufhebung des Lockdowns könne es Monate, vielleicht gar ein Jahr dauern, warnte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.