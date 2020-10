Auch ihr, liebe Museen: Passt auf und bleibt gesund

(c) KHM

Rebekka Horns speiendes Klavier, das in der Beethoven-Ausstellung kopfüber von der Decke hängt.

Die Krise macht Probleme und Verwundbarkeiten deutlich: Kurator Jasper Sharp verlässt das KHM. Das BA-Kunstforum sucht sich Promi-Schutz.

London nicht, New York nicht, Paris nicht, Berlin, sorry, sowieso nicht: Keine andere Museumsmetropole als Wien hat es geschafft, diesem Pandemieherbst mit einer derartigen Dichte spektakulärer neuer Ausstellungen zu trotzen. Schlicht atemberaubend, welches Feuerwerk hier gezündet wurde: Vom Galerien-Festival Curated by über die beiden Kunstmessen bis zu den Museen. Diesen herrlichen Museen! Das Mumok mit seiner sinnlichen Inszenierung von Warhols Frühwerk. Das BA-Kunstforum mit Gerhard Richters sensationellen Landschaften. Die Albertina mit hierzulande selten gezeigten US-Künstlerstars aus der Sammlung Jablonka.