Corona-Infizierter flog nach Schwechat und fuhr mit Zug nach Judenburg

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit gab einen Aufruf an Mitreisende für Flug und Zug des Betroffenen heraus.

Ein Sars-CoV-2-Infizierter ist am Dienstag, 29. September von Sevilla in Spanien nach Wien-Schwechat geflogen und anschließend mit dem Zug über den Hauptbahnhof Wien nach Judenburg in der Steiermark weitergereist. Personen, die sich zum selben Zeitpunkt an diesen Orten aufgehalten haben, werden ersucht, ihren Gesundheitszustand selbst zu überwachen sowie freiwillig soziale Kontakte und große Menschenansammlungen bis inklusive 9. Oktober zu meiden, informierte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit am Donnerstag in einer Aussendung.

Der oder die Betroffene reiste mit Laudamotion (Ryanair Austria) und der Flugnummer FR7337 auf dem Sitzplatz 27B von Sevilla nach Wien. Die Maschine war gegen 15 Uhr gelandet. Am Flughafen Wien in Schwechat wurde bei der Person ein Sars-CoV-2-Test durchgeführt. Um 18.03 Uhr setzte sich die Reise mit einem Railjet der ÖBB bis Wien Hauptbahnhof fort, anschließend mit einem weiteren Railjet ab 18.25 Uhr nach Judenburg. Dort kam der Zug um 20.58 Uhr an. Die Person fuhr 2. Klasse mit einem Standardticket ohne zugewiesenen Sitzplatz.

Bei Symptomen sollte umgehend die Gesundheitshotline 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert werden. Darauf wies die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Murtal hin.

(APA)