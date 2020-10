Brüssel erhöht den Brexit-Einsatz

Wegen des angekündigten Bruchs des Brexit-Vertrags leitet die EU-Kommission ein Verfahren gegen London ein.

Brüssel/London. Nigel Farage auf der Seite der EU-Kommission gegen den britischen Regierungschef, Boris Johnson – eine derartige Wendung in der Brexit-Saga hätte noch vor wenigen Tagen wohl niemand für möglich gehalten. Doch am Donnerstag trat das Unmögliche ein: Großbritanniens Europagegner Nummer eins ließ per Twitter wissen, dass er die Einleitung rechtlicher Schritte gegen die Regierung in London durch die Brüsseler Behörde nachvollziehen könne. „Für die Kommission sind internationale Verträge wie die Bibel. Sie fordert von Boris nichts anderes, als dass er sich an sein Versprechen hält“, schrieb Farage.

Wie ernst ist die Lage? „Die Presse“ analysiert den Stand der Dinge: