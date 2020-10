Thiem-Gegner Ruud: Wie ihm Nadal zum Höhenflug verhilft

Casper Ruud, Gegner von Dominic Thiem, ist einer der Aufsteiger des Jahres. Der Norweger, 21, im „Presse“-Gespräch.

Paris/Wien. Dominic Thiem steht zum bereits fünften Mal in Folge in der dritten Runde der French Open, mit dem Norweger Casper Ruud wartet am Freitag (11 Uhr, live ORF 1, Eurosport) allerdings die bislang größte Hürde im Turnierverlauf. Kein anderer Spieler hat in der coronabedingt stark verkürzten Saison 2020 mehr Sandplatzmatches (Bilanz 17:4) gewonnen als Ruud, der zu den Aufsteigern des Jahres zählt. In Buenos Aires gewann der 21-Jährige im Februar seinen ersten ATP-Titel, weitere beeindruckende Ergebnisse folgten: Finale in Santiago de Chile, Halbfinale beim ATP-1000-Event in Rom (Siege über Khachanov, Čilić und Berrettini, Niederlage gegen Djoković), zuletzt Halbfinale in Hamburg. Die Weltrangliste führt Ruud mittlerweile auf Position 25, besser war er noch nie.