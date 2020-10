China-Frage entzweit USA und Rom

Der Papst sagt Treffen mit US-Außenminister Pompeo ab, nachdem dieser den China-Kurs Roms kritisiert hatte. Der Heilige Stuhl will nicht in den US-Wahlkampf hineingezogen werden.

Rom/Wien. Mike Pompeo ist es wohl nicht gewohnt, sich einen Korb zu holen: Doch in Rom musste sich der mächtige US-Außenminister zähneknirschend damit abfinden. Der Vatikan hatte ein eigentlich für Donnerstag geplantes Treffen mit dem Papst platzen lassen – und das auch noch in letzter Minute. „Politische Figuren werden zu Wahlkampfzeiten nicht empfangen“, so das lakonische Statement von Kardinal Pietro Parolin, Staatssekretär im Vatikan.



Er war es auch, der am Donnerstag gemeinsam mit dem vatikanischen „Außenminister“, Paul Richard Gallagher, Pompeo kurz im Vatikan empfing. Die Stimmung dürfte nicht die beste gewesen sein: Hatte doch Gallagher zuvor bei einer Konferenz zur Religionsfreiheit in der US-Botschaft in Rom nur wenige Minuten Redezeit bekommen.