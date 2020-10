Italien wacht auf: Das Ende des Kuschelkurses mit Peking

In Italiens Regierung und Gesellschaft setzt sich allmählich eine kritischere Sicht auf China und seine ökonomischen Interessen durch.

Rom. Neben dem Vatikan hatte US-Außenminister Mike Pompeo eine zweite Mission in Rom, so wie zuvor bei seinen vorigen Europa-Reisen. Es ging ihm darum, Italien in eine Anti-Huawei-Front einzugliedern. Der Außenminister ist ein Vorkämpfer gegen einen Bau des 5G-Netzes durch den chinesischen Staatskonzern. In diesem Sinne versuchte Pompeo auch Premier Giuseppe Conte zu beeinflussen.



Im Land seiner Vorfahren traf Pompeo dabei auf einen Stimmungswandel. Zu Beginn der Coronakrise hatten die Italiener die Chinesen noch für ihre neuen besten Freunde gehalten. Seither hat Chinas Ansehen in der Welt erheblichen Schaden genommen, zunächst allerdings mit Ausnahme von Italien. Noch im April nannten 52 Prozent der Italiener China als den Partner, der Italien am freundschaftlichsten zugewandt sei. Russland belegte den zweiten Platz, die USA abgeschlagen den dritten. Dieses Bild wurde von Außenminister Luigi Di Maio und seiner populistischen Fünf-Sterne-Partei befeuert. Di Maio präsentierte China als einzigen Freund in der Not. Er ging so weit, die Lieferung chinesischer Hilfsgüter per Facebook-Livestream zu übertragen und sie als „spontan und selbstlos“ zu bezeichnen.