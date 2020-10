Die TV-Duelle am Donnerstag wussten durchaus zu überraschen. In einem bisher bedächtigen Wahlkampf wurde erstmals im Dialekt gestritten, emotionale Wortgefechte kippten unter die Gürtellinie. Mit einer Ausnahme.

Am Donnerstagabend stand das nächste der heuer zahlreichen TV-Duelle zur Wien-Wahl am Programm. Den Beginn machten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Heinz-Christian Strache (Team HC Strache). Von einem „Duell um Wien“, das in den Wahlen zuvor zwischen SPÖ und FPÖ wiederholt ausgerufen worden war, ist dieses Jahr freilich keine Rede: So rechnete Politologe Peter Filzmaier bereits vor Beginn der Auseinandersetzung vor, dass Straches Team HC Strache derzeit in den Umfrage bei vier Prozent liegt - sein Einzug in den Gemeinderat ist damit nach wie vor sehr ungewiss.