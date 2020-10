Was sich nach viel anhört, ist weniger als erwartet. „Nur“ 1,44 Prozent der Amazon-Beschäftigten mit Kundekontakt wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Beim US-Onlinehändler Amazon haben sich in diesem Jahr rund 19.000 US-Mitarbeiter mit Kundenkontakt mit dem Corona-Virus infiziert. Das seien 1,44 Prozent der Beschäftigten in dem Bereich und in Amazons Lebensmittel-Läden "Whole Foods Market", teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Zahl sei deutlich niedriger als erwartet.

Amazon war wiederholt aufgefordert worden, sich dazu äußern, wie viele seiner "frontline workers" in den USA sich mit dem Virus angesteckt hätten. Den Zählungen zufolge wurden zwischen dem 1. März und dem 19. September 19.816 der rund 1,372 Millionen Beschäftigten positiv getestet.

Amazon forderte andere Unternehmen auf, ebenfalls Daten dazu vorzulegen. Der Online-Händler hat in der Virus-Krise versucht, seine Geschäfte nicht herunterzufahren, um die Kundennachfrage zu bedienen, die es während des Lockdowns mit vielfach geschlossenen Läden gab. Amazon hatte dabei auf verschiedene Maßnahmen gesetzt, um seine Mitarbeiter zu schützen - unter anderem durch Temperaturchecks und den Einsatz von Software zum Einhalten von Abstands-Regeln.

(APA/Reuters)