Klimaaktivisten blockieren Wiener Operngasse

Die Aktivisten von Extinction Rebellion harrten bereits die ganze Nacht aus. Die Polizei plante vorerst nicht, den Bereich zu räumen. Der ÖAMTC riet, auszuweichen.

Klimaaktivisten haben Donnerstagabend begonnen, Straßenzüge im Bereich des Karlsplatzes zu blockieren. Die Blockade wurde von dedn Aktivisten der Gruppierung Extinction Rebellion (XR) auch über Nacht fortgesetzt. In der Friedrichstraße Ecke Operngasse harrten in der Früh laut Polizei rund 30 Demonstranten aus. Auch eine technische Sperre war errichtet worden. Die Aktivisten forderten unter anderem ein Gespräch mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war ein Grund für die Auflösung der Versammlung nicht vorhanden. "Das Versammlungsrecht geht vor gegenüber einer Verwaltungsübertretung, die eine nicht angemeldete Versammlung darstellt", erläuterte Dittrich. Der öffentliche Verkehr durfte die Blockade passieren.

Staus zu erwarten

Wegen der Aktion waren die Operngasse vom Ring bis zum Getreidemarkt und die Friedrichstraße ab der Operngasse gesperrt, meldete der ÖAMTC. Deshalb war mit Staus am Karlsplatz, in der Lothringerstraße, am Kärntner Ring, in der Kärntner Straße, am Opernring und Schubertring sowie in der Wiedner Hauptstraße zu rechnen. Der ÖAMTC empfahl, großräumig auszuweichen.

An der Kreuzung Operngasse-Friedrichstraße beim Karlsplatz in der City installierten etwa 100 Demonstranten eine technische Blockade. APA/WOLFGANG HAUPTMANN

Die Blockade war am Donnerstag gegen 19.00 Uhr errichtet worden. Die Demonstranten, die unter anderem die Einrichtung von Experten beratenen Klima-Bürgerräten fordern, blieben die Nacht über an Ort und Stelle. Anders als auf dem Michaelerplatz, der zu Beginn der Woche von XR-Aktivisten okkupiert wurde, errichteten sie diesmal keine Zelte, sondern harrten bei kühlen Temperaturen im Freien aus. In einer Aussendung kündigten sie in der Früh an, bleiben und eine politische Zusage für die Einrichtung der Bürgerräte erreichen zu wollen.

Extinction Rebellion, die schon in den vergangenen zwei Jahren mit Straßenblockaden und anderen Aktionen aufgefallen waren, hatten angekündigt, mit der Besetzung des Michaelerplatzes eine Aktionswoche einzuläuten, um für mehr politisches Engagement gegen den Klimawandel zu kämpfen. So wurde bereits auch kurzzeitig der Gürtel in Wien besetzt.