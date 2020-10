Komplexität? Mache es wie Hansi Flick

Inspiration für Millennials #46. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wie gehst Du mit Herausforderungen um?

In der letzten Kolumne habe ich erklärt, dass man in Krisenzeiten mit unterschiedlichen Szenarien rechnen muss. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie Du diese komplexen Situationen in den Griff bekommst.

Die Komplexität

Die gegenwärtigen Problemstellungen sind für das Gesundheitssystem hoch komplex. Zu diesem Phänomen ist in den Medien folgendes Bonmot zu lesen: Frage fünf Virologen über die Pandemie im kommenden Winter und Du wirst sechs Antworten erhalten.

Einfache Spiele

In Spielen ist häufig eine Einfachheit gegeben, weil das Ziel klar definiert ist. So versuchen im Fußball elf Spieler einer Mannschaft den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Komplexe Spiele

In Wahrheit handelt es sich aber beim Fußball um ein Spiel, das sich – sobald der Anpfiff ertönt – von einer einfachen Materie zu einer hochkomplexen Aufgabe entwickeln kann. Im Spiel können damit Situationen entstehen, auf die die Spieler direkt kein angemessenes Verhalten abrufbereit zur Verfügung haben.

Die Überforderung

Die Fußballmannschaften haben daher einen Trainer, der sie auf das Spiel einstellt. Die Trainer möchten natürlich eine gute Arbeit leisten. Dies führt jedoch häufig dazu, dass manche von ihnen das Spiel so lange bis ins kleinste Detail zerlegen, bis die Spieler nicht mehr wissen, wie sie sich in einer konkreten Situation verhalten sollen.

Das Bild

Im Fußball stellen sich bei überforderten Spielern Niederlagen ein. Daher setzen erfolgreiche Trainer an einem anderen Punkt an: Sie vermitteln den Spielern ein Bild darüber, wie sie sich auf dem Spielfeld verhalten sollen. Diese Aufgabe beherrschen Trainer wie Hansi Flick von Bayern München besonders gut. So sagt sein sichtlich zufriedener Spieler Thomas Müller über Flick im ARD-Interview sinngemäß: „Bei uns weiß jeder, was er zu tun hat. Das ist das Werk des Trainers.“

Mache es wie Hansi Flick

Derartige Herausforderungen sind auch in beruflichen Belangen gegeben – in dieser hochkomplexen Welt stehen Fragen nach persönlichen Kompetenzen oder möglichen beruflichen Wegen an der Tagesordnung. Geschickt kann es damit sein, sich nicht den Kopf über Einzelheiten zu zerbrechen, sondern sich – in Anlehnung an Hansi Flick – ein Bild darüber zu machen, welche Kompetenzen Du Dir bis Weihnachten angeeignet haben möchtest. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wie gehst Du mit Herausforderungen um?“

Schreibe Deine Erfahrungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller.presse@wu.ac.at.

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller