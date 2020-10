Kemperle wird im Ministerium Koglers den Bereich Öffentlicher Dienst übernehmen.

Der langjährige Sektionschef im Verteidigungsministerium, Christian Kemperle, wechselt ins Ministerium für Kunst, Öffentlicher Dienst und Sport von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und übernimmt dort den Bereich Öffentlicher Dienst (Sektion III). Der als SPÖ-nahe geltende Kemperle war seit 2010 Leiter der einzigen von einem Zivilisten geführten Zentralsektion (Sektion I) im Bundesministerium für Landesverteidigung.

Der 58-jährige Kemperle ist gebürtiger Kärntner und war in der Vergangenheit als Polizeibeamter tätig. Im Jahr 1996 absolvierte er ein Studium an der Universität Graz, welches er als Magister abschloss. Danach arbeitete Kemperle als juristischer Referent im Bundeskanzleramt bzw. im Bundesministerium für Finanzen. In der Folge hatte er leitende Funktionen im Personalwirtschaftsbereich des Finanzministeriums inne. 2008 wurde er Gruppenleiter für Personal und Ergänzung im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, seit 2010 war er Sektionsleiter. Über seine Nachfolge wird erst entschieden.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bedankte sich in einer Aussendung bei Kemperle für seine langjährigen Dienste und wünschte ihm für seine neue Verwendung "viel Freude und Erfolg".

