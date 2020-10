Wiener Linien: Masken nun auch in Stationsgebäuden

Der Mund-Nasen-Schutz muss nicht nur in den Fahrzeugen und auf den Bahnsteigen, sondern schon ab Betreten der Gebäude getragen werden.

Die Wiener Linien weiten die Maskenpflicht aus. "Ab sofort gilt der Mund-Nasen-Schutz nicht nur in den Fahrzeugen und auf den U-Bahnsteigen der Wiener Linien, sondern in allen Wiener Linien-Gebäuden bereits ab Betreten des Eingangsbereiches", teilte das Unternehmen am Freitag per Aussendung mit. Damit passe man die Schutzmaßnahmen in den Stationsgebäuden gemäß den Vorgaben der Bundesregierung an, hieß es.

"Fakt ist: Die Maskenpflicht in den Öffis hilft uns, Ansteckungen und die Verbreitung des SARS-CoV-2 zu verhindern - selbst bei hoher Personenfrequenz. Deshalb macht es auch Sinn, die Maskenpflicht auf den gesamten Stationsbereich auszuweiten", wurde Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner an der Medizinischen Universität Wien, in der Aussendung zitiert. Auch in den Info- und Ticketstellen sowie im Kundencenter in Erdberg ist der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.

Wer gegen die Regelung verstößt, wird mit einer Geldstrafe von 50 Euro belangt. Das war laut Wiener Linien bisher 198 mal notwendig. Zudem wurden 55.000 Ermahnungen ausgesprochen.

(APA)