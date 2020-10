Wer kann's besser? FPÖ und ÖVP streiten über Migrationspolitik

Die FPÖ wirft der ÖVP Heuchelei vor, die ÖVP verteidigt ihre „Mitte-Rechts-Politik mit Anstand“. Die Corona-Hilfen für Nepps Unternehmen sorgen ebenfalls für Diskussionen.

Der strikte migrationspolitische Kurs der ÖVP im Wien-Wahlkampf ist für die FPÖ lediglich "Heuchelei". "Die ÖVP spielt den harten Kerl, aber die Wahlversprechen werden am 12. Oktober alle vergessen sein", prognostizierte der blaue Spitzenkandidat Dominik Nepp am Freitag in einer Pressekonferenz. Der Wiener FPÖ-Chef wollte mit Schützenhilfe des Europaabgeordneten Harald Vilimsky anhand des EU-Migrationspakts die türkise "Scheinheiligkeit" aufzeigen.

Dieser Pakt enthalte nämlich einige "Grauslichkeiten". Es gehe in Richtung "mehr Zuwanderung in das Sozialsystem, einer Zwangsverteilung von illegalen Migranten, dass Migranten in vollem Umfang in den Genuss der europäischen Säule sozialer Rechte kommen und dass das Recht auf Familienzusammenführung erleichtert werden soll", meinte Nepp.

Die ÖVP in Person von Innenminister Karl Nehammer habe sich indes dahin gehend geäußert, dass der Pakt in die richtige Richtung gehe. Während die Türkisen in Wien nun eine harte Linie in der Asyl- und Migrationspolitik vorspielten, knickten sie vor der EU ein, so die Schlussfolgerung des FPÖ-Chefs. Außerdem werde die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus Moria in einigen Bezirken von der Volkspartei unterstützt, während ÖVP-Spitzenkandidat Finanzminister Gernot Blümel zugleich dagegen sei.

ÖVP: „Politik mit Anstand"

Die ÖVP will Vorwürfe der FPÖ nicht auf sich sitzen lassen. Die Volkspartei stehe "wie keine andere für einen klaren Kurs in der Migrationspolitik", konterte der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch in einer Aussendung: "Auch die an den Haaren herbeigezogenen Verschwörungstheorien des (Wiener FPÖ-Chefs, Anm.) Dominik Nepp werden hier nichts ändern."

"Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen in der Migrationspolitik gesetzt und werden hier auch in Zukunft eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand machen", betonte Wölbitsch. Das Ziel sei und bleibe illegale Migration zu stoppen, die europäischen Außengrenzen zu schützen und gleichzeitig jenen Hilfe zu gewähren, die tatsächlich Hilfe brauchen.

Diskussion um Corona-Hilfen für Nepp

Auch das gestrige Wahlduell zwischen ÖVP-Chef Blümel und FPÖ-Spitzenkandidat Nepp hat ein Nachspiel. Bei der Diskussion im ORF hatte Blümel Nepp Fakten aus dessen Unternehmertum vorgehalten - nämlich, dass Nepps Familienunternehmen, ein Papierfachhandel, Corona-Beihilfen beantragt und erhalten habe, sowie 21 Mitarbeiter in Kurzarbeit gewesen seien. Heute stellte die ÖVP gegenüber klar, dass Blümel bereits öffentlich bekannte Fakten wiederholt habe.

Die Aussagen Blümels während des Duells hatten die Frage aufgeworfen, ob dieser mit eigentlich nicht öffentlichen Daten, die ihm als Finanzminister zugänglich sind, im Wien-Wahlkampf operiert. Dazu hieß es seitens der Wiener ÖVP auf Anfrage: Blümel habe im gestrigen TV-Duell Informationen wiederholt, die in vorangegangenen Diskussionsformaten von Nepp selbst kommuniziert worden seien.

Blümel betonte in diesem Zusammenhang: "Zu poltern, dass angeblich keine Hilfen ankommen, diese gleichzeitig in Anspruch nehmen, das in Diskussionen auf Nachfrage zugeben und sich darüber dann wieder beschweren, ist jedenfalls unehrlich und unanständig."

FPÖ-Chef Nepp sagte heute am Rande einer Pressekonferenz: "Es geht nicht um mein Unternehmen, sondern um zig Tausende andere Unternehmen. Wenn man hier einem vorwirft, man hat eh beantragt und bekommen, dann ist das eigentlich eine Frechheit eines Finanzministers. Denn jeder Unternehmer kämpft um seine Mitarbeiter."

(APA)