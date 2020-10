Der Mann war mit seinem Pkw an einen stehenden Lkw aufgefahren.

Bei einem Auffahrunfall am Handelskai in Wien-Brigittenau ist ein 65-Jähriger am Freitagvormittag ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann mit seinem Pkw aus bisher unbekannter Ursache einem an einer Kreuzung stehenden Lkw aufgefahren. Der 65-Jährige erlitt letztlich tödliche Verletzungen. Erste-Hilfe-Maßnahmen kamen zu spät.

