Weißrussland reagiert auf EU-Sanktionen mit Vergeltung

Minsk erlässt anonyme Liste mit unerwünschten Personen, hebt Akkreditierungen fremder Journalisten auf, zieht die Botschafter aus Polen und Lettland ab und fordert diese Staaten zur massiven Verkleinerung ihrer Vertretungen in Minsk auf.

Nach der Einigung der Staats- und Regierungschefs der EU in der Nacht auf Freitag auf Sanktionen gegen Belarus bzw. das dortige Regime von Langzeitpräsident Alexander Lukaschenko reagiert das Land mit Vergeltungsmaßnahmen.

Zunächst hieß es am Freitag aus dem Minsker Außenministerium, man habe eine Liste mit Personen aus dem EU-Raum zusammengestellt, denen die Einreise untersagt werde. Die Liste werde allerdings noch nicht veröffentlicht. Am Nachmittag berief wie weißrussische Regierung dann die Botschafter aus Polen und Lettland zurück und trug diesen Ländern auf, ihr Botschaftspersonal in Minsk drastisch zu reduzieren. Demnach müssten die Polen ihr diplomatisches Personal von 50 auf 18 Personen senken, die Letten von 25 auf 14.

Ergänzt wurde das durch die Verlautbarung, dass alle bestehenden Akkreditierungen ausländischer Journalisten mit sofortiger Wirkung hinfällig seien. Sie müssten das Land verlassen oder erneut um Akkreditierung ansuchen. Ob das tatsächlich auch etwa für Journalisten aus dem verbündeten Russland gilt, war vorerst unklar. Immerhin hatten Lukaschenko und Russlands Präsident Wladimir Putin zuvor miteinander telefoniert.

„Windelweiche" Sanktionen und Locken mit Euros

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich in Brüssel auf Sanktionen gegen rund 40 belarussische Offizielle verständigt, denen Beteiligung an Wahlfälschungen und Übergriffen auf Demonstranten vorgeworfen wird. Präsident Lukaschenko aber stehe nicht auf der Liste, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel. Nicht wenige Beobachter nannten die Sanktionen „windelweich" und absehbar völlig wirkungslos.

Indes kam aus Brüssel die ausdrückliche Ermunterung an oppositionelle Kräfte in dem 9,5-Millionen-Land, die Demonstrationen für einen demokratischen Wandel fortzusetzen. Im Fall eines Erfolgs der Proteste gegen den aktuellen Machtapparat in Minsk und die gefälschte Präsidentenwahl im Sommer könnte es "einen umfassenden Plan zur wirtschaftlichen Unterstützung eines demokratischen Belarus" geben. Die EU-Kommission solle Vorbereitungen dafür beginnen.

Lukaschenko, der seit 1994 regiert, hatte zuletzt mehrfach vor einem völligen Zusammenbruch von Staat und Wirtschaft gewarnt, sollte die Revolution Erfolg haben. Die Ex-Sowjetrepublik ist hochgradig verschuldet und hängt wirtschaftlich von Russland ab. Schon jetzt sind die wirtschaftlichen Schäden hoch, weil etwa viele der durchaus hochentwickelten IT-Unternehmen das Land verlassen haben oder gerade die Abwanderung planen.

